小英慘被當 綠媒老董爆民進黨2020驚人結局

蔡英文總統。（本報系資料照片）

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中時電子報

2018選戰，若定義為期中考，綠媒董事長吳子嘉直言，從投票結果來看，大家都知道蔡英文總統被當了。他甚至語出驚人指出，除了蔡的統治集團要下台外，這個結果也會延燒到2020會失去政權，這是歷史的軌跡，往這個方向前進，不會有任何改變。民進黨不管做任何努力，2020一定會交出政權來！

吳子嘉點出，影響年底選戰最大因素，就是柯綠分手。柯綠5月分手的理由，就是蔡英文擔心台北市長柯文哲會跟她競選2020，所以黨內一些激進派或英派人士希望2018殲滅柯，把柯P從台北市長的寶座拉下來，讓他回去台東當醫生，也從此在政壇消失，永絕後患，這是當時的盤算。民進黨內部曾經過一些討論和爭執，吳子嘉說他提議跟柯合作，因可維持民進黨2018選舉的平順，同時還能讓議員們當選，結果他的意見未獲黨中央的支持，黨中央後來選擇激進路線，要砍掉柯永絕後患。

吳子嘉在政論節目《年代向錢看》強調，結果事實證明，柯綠分手後，民進黨北市議員這一次輸掉了8席，前所未有的慘敗，民進黨中央和當時決定柯綠分手的人要負責，包括蔡英文、市黨部主委等。如今看來雲淡風輕，實際上是暴風雨前的平靜，在未來的一個月當中，民進黨內會有非常非常巨大的討論和爭執。

(中時電子報)

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