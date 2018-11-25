UBA》上季冠亞軍過招 健行科大討回面子

2018年11月25日 21:08 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

107學年UBA大專籃球聯賽男子組一級賽事今天在林口醒吾科大體育館點燃戰火，就送上上季聯賽冠、亞軍國立體大與健行科大的精采對決，健行科大在林冠均單場23分及關鍵阻攻幫助下，以69：65氣走衛冕軍國立體大。

這場比賽前三節國立體大和健行科大分數咬得緊，第4節健行科大靠著一輪猛攻，至多曾56：42領先14分，但國立體大在楊盛硯單節11分力挺下，在最後2分鐘左右追到63：64只落後1分。

比賽倒數1分15秒內，健行科大6罰獲得5分，維持住領先地位，最後21.2秒國立體大李家慷兩罰不進，隨後出手又被林冠均封蓋，最終健行科大以4分之差在新球季旗開得勝。

稍早輔仁大學和本季從二級升上一級的萬能科大一戰，輔大中鋒曾祥均包括終場前3分05秒一記劇力萬鈞的雙手灌籃助隊得分破百，全場收下個人生涯新高36分，外加9籃板、5阻攻、3助攻，率領輔大107：98力克萬能科大，展現重返UBA男一級四強的氣勢。

曾祥鈞賽後表示，球隊第3節大幅領先21分被追近，有機會秀一下灌籃提振士氣，他當然當仁不讓，他也強調，上季輔大無緣四強，本季自己尋求再進化，已準備好面對其他球隊的挑戰。

萬能科大隊史在UBA男一級首戰，前健行105學年度金牌軍成員、上季唸中科大研一、本季再轉來萬能的羅傑（原名羅育紘），今天三分球7投中6、飆進生涯新高34分，並貢獻6籃板、4助攻、2火鍋，可惜球隊輸球，讓他的生涯代表作少了勝利喜悅。

羅傑透露，其實在苗栗建中國小畢業前都是用「羅傑」這個名字，進明仁國中起才改名「羅育紘」，上季UBA結束後，跟家人商量後決定再改回羅傑，至於球衣號碼，國小時換穿5、6號，從國中起就一路穿6號到現在。

本日另外兩場比賽，文化大學經過延長賽激戰，87：77力挫台灣科大，台灣師大則是89：68取勝地主醒吾科大。

(中時電子報)