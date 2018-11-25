迪麗熱巴再談《三生三世》情 對戲都在看他「這個部位」

迪麗熱巴與高偉光在《三生三世十里桃花》中跨越33萬歲的年齡障礙大談戀愛。（中天）

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迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》飾演白鳳九。（中天）
迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》飾演白鳳九。（中天）

迪麗熱巴上月風光奪下大陸電視金鷹獎視后，打敗前輩劉濤、孫儷，成為新一代金鷹女神，她明年最受戲迷期待的新戲《三生三世枕上書》也在近日殺青，該劇延續《三生三世十里桃花》原班人馬，描述他飾演的青丘女君白鳳九與東華帝君（高偉光飾）的虐戀愛情故事，還加入台灣藝人郭品超、陳楚河，陣容堅強令人期待。

不過《三生三世枕上書》上檔日期遲遲未定，至今也只釋出1分多鐘的幕後片花，讓戲迷敲碗敲到等不及。中天娛樂台將從26日起每週一到週五晚間10時播出《三生三世十里桃花》，讓觀眾重溫可愛的白鳳九如何與東華帝君相識相戀。

接連在《三生三世十里桃花》、《三生三世枕上書》中演出白鳳九，迪麗熱巴日前受訪時曾說，為了演出這隻「九尾紅狐」可是做足功課，她透露，拍攝時加進了很多真正狐狸的性格，還上網查狐狸的笑聲、哭聲，看牠們怎麼跳、怎麼生活，並試著模擬狐狸的表情，在地上打滾或是顫抖的小動作，都是她拍戲時自己加上去的。調皮的迪麗熱巴還模仿高偉光的經典台詞，自曝與高偉光演出對手戲時都在看他的「眉毛」，笑說尤其是東華帝君深情款款時，眉毛真的很搶戲。

從《三生三世枕上書》最新釋出的片花發現，殺青戲當日迪麗熱巴所飾演的鳳九，身上穿著一襲淡紫色的仙服，而「紫色」一向是劇中東華帝君的御用色，讓粉絲興奮不已，紛紛猜測「東鳳CP」終於要甜蜜合體撒糖了，不只服裝疑似劇透，殺青大合照中迪麗熱巴跟前站著一個可愛的白髮小男孩，也被懷疑就是兩人「愛的結晶」，比照原著小說，應該就是鳳九生下的孩子「白滾滾」。

不過情牽三生三世的「東鳳CP」，被封為《三生三世》系列中最虐最坎坷的一對一點也不為過，因為從《三生三世枕上書》外流的劇情大綱中發現，迪麗熱巴這回將有強大的情敵出現，由大陸演員劉雨欣飾演的魔族長公主姬蘅，因被父親託付給東華帝君照顧，漸生出情愫，被猜測極有可能成為「東鳳CP」相愛相守最大的阻礙。

(中時 )

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