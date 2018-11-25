美國科技媒體報導台灣大選與擁核公投勝利

2018年11月25日 21:33 中時電子報 江飛宇

專門報導科技新知與技術現況的網路報「下一個大未來」(next big future)特別報導台灣在週六的九合一大選，另外一篇報導則提到了以核養綠公投通過。

下一個大未來引用中央社國際版的報導，提到這次選舉的熱點在高雄，然後韓國瑜贏得大選，結束了民進黨在當地30多年的執政。另外也提到台北市長選舉非常焦灼，甚至出現開票與投票同時進行的怪事，以及柯文哲與丁守中的票數過於接近，將會啟動重新驗票的消息。

此外，富比士(forbes)雜誌的特約專欄主麥克．謝倫伯格(Michael Shellenberger)特別寫了「台灣擁核公投勝利」的長篇專題，提到「台灣選民以59%比41%的公投比數，果斷地拒絕了非核家園政策」。

文章寫道，台灣現在有3座核電廠，總共6個核反應機組，在2015年時，核能的發電量佔到台灣用電需求的19%。目前能運轉的核電廠還有5,028百萬瓦，佔國家總體能源消耗的8.1％。但是現任的總統蔡英文一直都反對核能，她的政黨計劃到2025年逐步淘汰台灣的所有核電。在前兩年，曾經因政治決定關閉了核電廠後，在2017年發生了全面大停電，威脅到了台灣重要的半導體產業未來，也啟動了台灣擁核活動人士，決定以公投來對抗非核家園路線的決心。

這場公投在台灣時間晚上10點15分左右（美國東部時間早上9點15分）得到了他們所需要的500萬張公投票，擁核者們大聲歡呼，並流下喜悅的淚水，因為贏得了這場守護核能政策的第一戰。

謝倫伯格也提到他參與以養綠公投的見聞，他在11月16日至19日，與擁核志工們一起旅行，並一路採訪了台灣各地的民眾。戴上北極熊面具的志工，選擇在火車站、公園、公車站宣傳自己的理念。另外，與之敵對的反核活動人士，則有精美的宣傳單以及紙巾等小禮物，並有公共汽車兩側的大橫幅宣傳廣告。兩相對比，擁核志工們在資源上顯得相當欠缺，他們一切的宣傳單都是最素樸的。擁核志工甚至不能去他們所支持的核電廠，因為經營核電廠的是的國營的台電公司，台電已被下令禁止接近擁核活動者。

他也訪問到台灣的反核者，他們對2011年日本福島核災感到害怕，相信台灣以後，可以使用太陽能、地熱和其他形式的可再生能源取代核電。他們承認淘汰核能會增加電價，但表示這是值得的。然而，更多的反核選民很難說出真正的反對理由，有幾個人因為回答不出來題而感到尷尬。

相比之下，擁核選民有更多話要說。一名68歲的核能支持者能明確的說：「太陽能和風能太不穩定，因為它們都是依賴於天氣狀況。」

謝倫伯格也用自己在TEDx的演講影片「為什麼我改變了對核電的看法」，向仍然對核能有疑慮的民眾，說明核能在對抗全球暖化的重要性，得到相當不錯的反響。

(中時電子報)