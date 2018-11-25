李麗鳳7月確診胰臟癌末期 陳淑麗哽咽：她撐病體來跟姊妹最後相見

2018年11月25日 21:44 中時 林淑娟

曾以《京華煙雲》獲得第24屆金鐘獎女演員獎的金鐘視后李麗鳳， 21日因胰臟癌病逝，享壽67歲。她的弟弟李興華25日為姊姊舉行樹葬後才對外發喪，向她生前友人證實噩耗。與李麗鳳相識相知超過40年的陳淑麗哽咽地說，今年9月最後一次抱好友時，就好捨不得她，「她只剩下骨架子，全身都沒肉，我們知道她是硬撐著病體來跟姊妹們最後相見」。

陳淑麗與李麗鳳40多年前就一起考入華視演員訓練班第一期，一起出道，兩人很投緣，一個去拍戲、一個去走秀，一有空就會聚在一起玩，是數十年好姊妹。她難過表示，李麗鳳發病前就一直消瘦、吃東西變很慢、吃很少，今年去大陸拍《鄧麗君之我只在乎你》，第一趟去還好好的，第二趟回來後整個人臉變很黃，她當時一直提醒曾得過乳癌的好友這不是好事，要她趕緊回醫院回診檢查。後來李麗鳳確診後就跟至交好友們宣布：「我中了大獎！」當時醫生診斷她是胰臟癌末期，生命只剩下4到6個月。

「她得知病情後，就找了胡錦、楊佩佩我們這些姊妹們出來，敘述她看病的狀況。她沒掉眼淚，是我們必須把眼淚吞進肚子。」陳淑麗說，後來兩、三次姊妹們的聚餐時看得出來她很虛弱、也會痛，但李麗鳳一直非常勇敢，「我跟她說，妳需要有人陪著妳，我沒有家累，可以陪妳走這最後一程。但她不要，我提議如果覺得不自在，不要我們陪，那找一個外勞看護照顧，她也不要，她很堅持要自己一個人。但她會每天傳LINE訊息讓我們放心」。

後來因為李麗鳳真的很虛弱，身上又裝有引流管，姊妹們勸她如果都不要人陪，那就去住安寧病房，她也確實去住了一段時間，只是後來聽她說過住安寧病房很貴，所以精神一好，她又出院了，再後來可能真的太虛弱了，她便沒再回LINE訊息了。

陳淑麗說，李麗鳳最後一段時日不要老友去看她，「最後一次見面是9月，我們一起吃飯唱卡拉ok，她要我唱歌給她聽，我唱完歌，她說要抱一下。我跟她說等我去印度上完課再來聚會。但那之後她就沒再回我們訊息了」，陳淑麗想起最後一次抱好友時，「她只剩下骨架子，全身都沒肉，卻還堅持要一個人，我們知道她是硬撐著病體來跟姊妹最後相見」。陳淑麗11月19日才從印度回來，心裡一直記掛著想見好友，沒想到才過兩天，她就真的走了。

陳淑麗回憶，李麗鳳生前就曾交代不要有任何告別式，還問過她樹葬是怎麼一回事，接著就交代弟弟將來要樹葬。她也是昨下午上完課打開手機才接到李興華的訊息，得知好友走了，「我完全理解她不要大家看到她最後的樣子，她生病過程中，我們實在不知道怎麼幫助她，只能依靠神。雖然很捨不得，但祝福她，回到主的懷抱，因為她已經無法自理生活，留下來也是再繼續受罪。她曾說過自己這一生已經夠豐富了，所以不戀戰、也不留戀了」。

(中時 )