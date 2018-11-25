冬盟》張閔勛敲致勝打點 中職聯隊2連勝

2018年11月25日 21:49 中時電子報 鍾亞芳/綜合報導

中職聯隊今天（25日）對上韓職聯隊，張閔勛（Lamigo桃猿）2局下揮出帶2分打點安打助隊逆轉落後劣勢，此役他3打數2安打貢獻1打點，助隊以10比6獲勝，中職聯隊笑收開幕2連勝。

1局上韓職聯隊在2出局後靠著2支安打串連攻下分數，昨天開轟的范國宸2局下敲安開啟中職聯隊攻勢，隨後廖健富（Lamigo桃猿）、張閔勛連續擊出2支安打，助隊以2比1超前比數。

4局下林祖傑（統一獅）在二三壘有人局面揮出帶2分打點的安打，隨後陳文杰（中信兄弟）突襲短打助中職聯隊再下一城，接著跑者又趁失誤跑回分數，下一棒楊家維滾地球造成失誤中職再添1分，接下來陳子豪、范國宸連續2安打回分數，中職聯隊領先來到8比1。

不過下半局韓職聯隊立刻反攻，2出局的滿壘局面，李振榮、高將赫連續2支安打追回2分，助隊將差距縮小為4比8，但下半局中職聯隊再進帳2分，將領先拉成10比4。

8局上韓職聯隊雖再追回2分，但仍無力逆轉落後劣勢，終場就以6比10落敗，中職收下開幕2連勝，韓職則苦吞連敗。

中職聯隊先發投手陳仕朋（富邦悍將）5局被擊出7支安打，投出4次三振與1次四壞保送，失4分皆為責失分，收下勝投。

(中時電子報)