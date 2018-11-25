SBL》小安隊長帶頭衝 台啤意外開季3連勝

2018年11月25日 22:04 中時電子報 黃及人

台啤總教練周俊三強調蔣淯安的成長，來自豐富的國際賽經驗。(中華籃協提供)

上季全程打得顛簸，直到最後關頭才驚險闖進季後賽的台啤，今年一開季卻打出亮眼成績，25日靠著全隊6人得分上雙，最後以93比84擊退桃園璞園，搶下開季3連勝，台啤新任隊長「安佛森」蔣淯安的表現當居其中重要關鍵。

「近年歷經不少國際賽磨練成長，蔣淯安確實得天獨厚，也看過不少大場面，對於節奏控制方面，更有明顯的進步，」台啤總教練周俊三表示，「我上季一直認為小安助攻太少，如今他當上隊長之後，整體表現已經讓我越來越放心。」

聽到三哥如此稱讚自己，蔣淯安不改以往害羞表情，反而是用堅定聲音回答，「我在國際舞台上學習很多，無論技術或心理層面都有幫助，如今我只想上去把大家Hold住，無論場上或場外都團結一條心，就是這種無私，讓我們變得更好。」

25日拿下18分、5助攻、3籃板及4抄截的蔣淯安表示，自己從小到大都沒當過隊長，因為他以前在場上不常開口，「現在當上台啤隊長之後，比較願意溝通與多講話，每次碰上任何狀況，都會第一時間適時當下告知隊友。」

「其實我沒刻意助攻，只是打得比較侵略性一點，更不可能拚什麼助攻王，團隊仍比個人重要，」蔣淯安說，「我們上季確實比較低迷，很多該贏的球賽都沒贏，如今面對拉鋸戰要怎麼贏球，成為我們當前最重要的課題之一。」

除了稱讚蔣淯安，周俊三更強調，能拿開季3連勝，主要是球員休兵期的努力，加上雙洋將很早隨隊，「無論愛德或塞瑟夫都是願意傳球的老外，他們都肯傳球了，本土自然也會傳，我更不斷提醒，要轉換快攻之前，必須先做好防守。」

(中時電子報)