陳其邁、林佳龍落敗 如何面對突然斷線的政治路

2018年11月25日 22:29 中時電子報 黃麗蓉

民進黨高雄市長候選人陳其邁、民進黨台中市長候選人林佳龍，此次雙雙落敗後，兩人宣布敗選時的風度獲不少人讚賞。他們未來何去何從，引發關注。據傳他們加入中央內閣團隊的可能性很高。而未來的民進黨黨魁人選，兩人也都被點名。

台中市長林佳龍挑戰連任挫敗，發表敗選感言說：「我是台中人，不管今天台中市民選誰，我們都是一家人」，林佳龍搭車離開前還向支持者揮手喊「後會有期」。

陳其邁的敗選感言一句「從明天開始，我們大家一起幫韓國瑜市長加油、為我們高雄市加油！」讓資深媒體人黃暐瀚不禁稱讚說，看到陳其邁出面承認敗選，還呼籲所有的高雄人，未來一起支持韓國瑜。這樣的風度，偉大的高雄，陳其邁的高度，值得每一位高雄人感到驕傲！謝謝陳其邁！韓國瑜加油！偉大高雄的民主風度，每一位台灣人都將永遠記得。

辭掉區域立委選高市長落敗後的陳其邁，今天一整天都未公開露面，據《蘋果》報導，外界關切陳其邁落選後是否承受得了，陳的友人說，陳其邁是政治生命「死過一次」的人，對人情冷暖早已充分感受，能夠用坦然的心境面對政治生涯起伏，而這次敗選，陳其邁應很快就會站起來，不會因為一次敗選就消沉。

至於林佳龍和陳其邁的未來？《放言》報導指，兩人落敗被民進黨認為是「非戰之罪」，據消息人士指出，兩人休息一段時間後，加入中央內閣團隊的可能性很高。一位民進黨立委就表示，陳其邁、林佳龍身經百戰，知曉民意，若出任閣員，應該不會出現不食人間煙火的問題，對民進黨内閣的執政績效，應該幫助不小。

(中時電子報)