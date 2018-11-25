《誰先愛上他的》捷報頻傳！票房破5千萬、香港獲新導演獎

2018年11月25日 22:38 中時 徐桐炘

香港亞洲電影評人登徒(右起)、韓裔日本導演李相日及法國製片伊莎貝拉。（香港亞洲電影節提供）

誰先愛上他的香港亞洲電影節放映一票難求。（香港亞洲電影節提供）

《誰先愛上他的》上周六甫在金馬獎拿下最佳女主角、最佳剪輯、最佳原創電影歌曲等大獎，全台票房昨天已突破新台幣5000萬元，今晚再傳捷報！在香港亞洲電影節獲頒亞洲新導演獎，導演徐譽庭率領男女主角邱澤、謝盈萱親自赴港，她也表示：「去之前完全不知道有競賽，單純是想要跟香港觀眾交流。看到香港觀眾非常喜愛這部電影已經很開心，沒想到竟然得到身為導演身分的第一個獎，真的非常意外，也非常感動。」

自香港亞洲電影節公佈《誰先愛上他的》2場放映時間後，一開賣票即秒殺，搶不到票的觀眾跟影展方哭天喊地要求加映，經過協商影展方再加映2場，還是不到幾分鐘便完售，4場放映讓香港民眾對此片反應爆棚。

2018年香港亞洲電影節評審一致認為今年的「亞洲新導演獎」由一套劇本動人、導演技法出色、演員演出無懈可擊的電影奪得。評審中，韓裔日本導演李相日、法國製片伊莎貝拉及香港資深影評人登徒給予徐譽庭、許智彥執導《誰》片極高的評價。

該片不僅讓香港亞洲電影節評審們認真嚴肅地跟徐譽庭說：「請妳一定要繼續拍片！」香港資深影評人登徒更再三表示，希望這部感動至深的片子能夠在香港上映。電影淺白易懂，但導演其實花了不少心力，去建構複雜而嚴謹的故事。觀眾會和戲中角色一同受感動，一同打開心窗。本片值得全亞洲、甚至全球觀眾觀賞，冀望大家能透過本片同悲同喜，以同理心戰勝歧視與偏見。

(中時 )