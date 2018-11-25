夏于喬心痛朋友急救無人簽字 聞阿嬤同意為和「楊麗花」結婚

夏于喬力挺同志婚姻平權。（盧禕祺攝）

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演員簡嫚書、丁春誠、夏于喬、梁正群、江沂宸和劉修甫共演跨年短片《待定TBC》，由范揚仲執導，夏于喬表示電影剛殺青，隨即投入短片《待定TBC》拍攝，被問《粽邪》票房成績成為今年暑假國片亮點，新片是否會有票房壓力，她苦笑說：「沒想那麼多，也沒想到會賣這麼好。」該片有望推出續集，她表示：「有需要我願意回去，但新的故事會比較好看。」

昨日九合一暨公投選舉落幕，夏于喬頗關心公投同志議題，在臉書寫下：「愛最大！」她受訪時她受訪時分享朋友的親身經歷，「看到朋友在醫院急救的時候因多年沒跟家人聯絡，在那一個可以簽同意書，因為家人不能諒解也不能，那時身邊，可是卻沒有權力，我在醫院聽到。」讓原本不關注她加入挺同婚行列。

雖然身邊有不少同志朋友因昨日結果而心痛，但夏于喬卻因為其中一位友人的貼文而被療癒，「有朋友說，昨天在投票所聽到有阿嬤在14、15投下同意票，走出來開心的說下輩子可以跟楊麗花結婚了。」讓大家不禁會心一笑。

簡嫚書表示家族在通訊軟體群聊時提到同志公投議題，明顯看出有雙方立場，她認為彼此出發點都是愛，卻因此引起決裂而感到悲傷，「大家可以靜下心來好好思考，盡量避免去傷害。」丁春誠也覺得遺憾，他認為世界的進步和社會體制並沒有同步，「還有各種議題跟不上，我們應該從觀念上進行根本教育，如果有達到足夠高度，這是人權，根本不用討論要怎麼做。」

(中時 )

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