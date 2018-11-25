美國海軍修船能量不足 攻擊潛艦等了2年還沒進塢

2018年11月25日 23:18 中時電子報 江飛宇

美國海軍希望軍艦總數能達到355艘，現在還在規畫該如何完成，但是他們似乎應該要先考慮現有的修船能量是否足夠，洛杉磯級攻擊潛艦伯伊希號(USS Boise,SSN-764)等待修船已經等了2年，至今還是排不到乾塢，只能一直在港口裡泡著。

美國海軍研究協會新聞(USNI News)報導，在過去的一年間，伯伊斯號無法修理，一再被視為美國海軍修艦能力不足的例子。美國海軍自己有四個公共造船廠可以對潛艇進行大修，包號是朴茨茅斯海軍造船廠、諾福克海軍造船廠、普吉特灣海軍造船廠，以及珍珠港海軍造船廠，在一般情況下，這樣應該是夠用的，然而問題的核心在於美國海軍現有的核動力軍艦大多在1980~1990年間完成，他們的年紀都差不多，因此中期修復的時間也差不多，一堆核動力軍艦都在差不多的時間要修理，當然會大排長龍。

由於美國海軍將戰略彈道飛彈潛艦(SSBN)列為第一優先，航空母艦(CVN)是第二順位，使得攻擊潛艦只能往後押延。伯伊西是最誇張的，但其他攻擊潛艦也不好過，阿巴尼號(USS Albany ,SSN-753)排了48個月才等到船台，而不是原預想計劃的24個月。

進入乾塢的洛杉磯級攻潛潛艦，核潛艦很精密，即使不拆燃料，修復的時間也很長。(圖/美國海軍)

海軍發言人賽斯．克拉克(Seth Clarke)告訴USNI，「伯伊希號的維修程原定於2016財政年度，在諾福克海軍造船廠進行，但由於諾福克沒有足夠的船台完成，所以修船計劃挪到2019財政年度，委託私人造船廠進行。」

美國海軍海上系統指揮部（NAVSEA）副指揮官湯姆．摩爾(Tom Moore)說，為解決伯伊西號的大修問題，可能會請紐波特新港造船公司和通用動力公司兩者競標，因為這兩家公司都會製作核動力潛艦，也就具備夠大的船台能夠修艦。

然而，情況卻沒有想像的那麼簡單，今年早些時候，·摩爾坦承私人企業並不擅長修艦。

摩爾說：「會造艦與會修艦是兩回事，所以私人造船廠也在學習，他們還要花時間通過修艦技術與安全認證。」

另外，委託私人企業幫忙的代價就是要付出額外的修船費，包括伯伊希號，美國海軍額外多花了15億美元在修船，然而多出的成本不止於此，閒置在岸上的人員開支也沒有停，五角大廈會計部門精算，海軍還會另外支出2.66億美元，用於支付從2018年到2023年間，無法部署的潛艇和機組人員相關薪酬。

儘管如此，美國海軍未來可能不得不繼續這樣做，因為核動力軍艦的壽期是固定的，愈在港口裡擔誤，它的實際服役時間就愈短。

(中時電子報)