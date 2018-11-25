大陸學者籲藍軍深耕兩岸和平 勿好了傷疤忘了疼

2018年11月25日 23:29 旺報 陳君碩

九合一選舉結果，國民黨大勝，在韓流席捲全台之下，讓多個縣市綠地變藍天。大陸學者楊潤東認為，此次藍軍之勝是民進黨執政太差所致，而高雄、台中、新北三地，更多是憑著候選人的個人魅力勝出，國民黨中央應該有所省察，他認為國民黨應該利用選舉優勢，化解民進黨各種危害兩岸和平的老招，引領推進兩岸和平發展，在兩岸立場上不要只守成不突破，不要「好了傷疤忘了疼」。

北京大學中國戰略研究中心副主任、北京思想者國際策劃諮詢事務所主任楊潤東25日指出，此次選舉是國民黨在被民進黨清算黨產後，一次「純淨水」似的勝利，既是台灣人民的選擇，也反映民進黨執政路線的失敗。他認為蔡英文很難再爭取連任，若再繼續操弄柔性台獨，也會更加艱難。

楊潤東認為，國民黨應在勝選日的一夜大喜後，冷靜下來沉澱思考，找準標竿方向，深耕兩岸和平，惠普台灣民眾，讓支持國民黨的民意持續上升，民眾感受到國民黨的暖意。

不過他也直言，國民黨並沒有拿出治理台灣的新政方略，也沒有創新精神，在兩岸議題上只求守成不求突破，他認為此次選舉結果證明，只有堅持九二共識、兩岸和平發展、大力發展經濟，惠及台灣百姓，才能在2020年大有所圖。

楊潤東表示，此次選舉「韓風」席捲全台，堪稱一人救全黨，身為黨主席的吳敦義還因暗諷陳菊是「母豬」，讓眾人捏把冷汗，從許多候選人不找吳站台可見一班。他認為高雄、新北、台中的大勝，更多的是候選人的個人魅力，國民黨中央應該有所省察。

他認為，國民黨應該利用選舉優勢，化解民進黨各種危害兩岸和平的老招、爛招，引領推進兩岸和平發展，推進兩岸和平統一進程。國民黨應保持清醒，謹防民進黨不甘於此次敗選，利用執政資源繼續絞殺國民黨，阻撓兩岸和平發展。

楊潤東說，經過此次選舉，國民黨的寒冬已過，春天就在前面，希望國民黨不要重蹈覆轍，好了傷疤忘了疼。

(旺報 )