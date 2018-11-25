賭王過97歲大壽 帥兒送「最有意義的大禮」超狂！

2018年11月25日 23:46 中時電子報 施品瑜

何猷君送上公司招股書，當作爸爸的生日禮物。（圖／翻攝自何猷君微博）

澳門賭王何鴻燊今（25日）迎接97歲大壽，繼三房陳婉珍前一天帶兒女去醫院提早慶祝後，今天換四房梁安琪與其兒女何超盈、何猷亨和何猷君幫他慶祝，尤其23歲小兒子何猷君還帶來一份「超強生日禮物」，讓網友驚呼太狂了！

何猷君25日在微博PO出全家福，透露是意義非凡的一天，原來不只是爸爸的97歲生日，還是公司上市發表會的大日子，「上市敲鐘，這是我從小到大的夢想。曾經覺得遙不可及，但在無數個日子的努力準備之後，終於可以告訴大家，我們今天順利完成了上市新聞發布會！」

何猷君的公司是手遊開發商。（圖／翻攝自何猷君微博）

何猷君接著對爸爸感性喊話：「讓你感到驕傲一直是我奮鬥的動力。因為你什麽都不缺，每年給你準備禮物都是最頭疼的事情！今年，我終於能夠給你一個特別的、最有意義的禮物—人生中的第一本招股書！」

照片中，何猷君拿著招股書貌似在向何鴻燊說明，爸爸也戴著眼鏡看來聽得很認真，氣氛相當溫馨。消息曝光後，引來網友直呼「太優秀啦」、「優秀的你已經是爸爸最好的禮物了」、「人生贏家 」。

何猷君雖年僅23歲，但可說是人生勝利組，不但有錢、有顏值又很有頭腦，之前考取麻省理工大學金融碩士班，成為有史以來最年輕的學生，還僅花3年就完成學業，連校長都讚嘆。

(中時電子報)