聖誕選禮不NG 健康首選這樣買!

2018年11月26日 08:00 中時電子報 綜合報導

聖誕節將到，情侶間除了看美麗的夜景，吃燭光晚餐，當然最少不了的是送聖誕禮物。到底要如何選禮?才能再次擄獲女友的芳心呢?白蘭氏聖誕party禮盒都幫你想好了，除了外觀洋溢著聖誕氣氛的紅綠包裝外，內含木寡醣+乳酸菌高纖配方及紅膠原青春凍，把健康與美麗送給最愛的女友，讓男友們今年選禮不再NG，也為自己的暖男形象大大加分。

整理出男友們通常在選禮時的四大NG情況:

NG1.實用性低

每年過年過節，總是收了一堆禮物，到最後都擺在家裡積灰塵，甚至原封不動擺到明年再拿出來送人。

NG2.熱量高

送美食雖然不錯，但是對愛美的女生來說，高熱量是身體的一大負擔，恐怕也會使禮物暖心程度扣分。

NG3.禮物包裝粗糙

想要自行DIY包裝禮物，為禮物加分，如果包裝成果不佳，禮物不僅不精緻，可能還導致反效果喔!

NG4.重覆性高

想貼心為另一半維持美麗的外表，選擇送保養品或飾品，但通常女孩們對這類的東西平時就已在添購，甚至家裡有許多重覆性的產品，使得禮物驚喜感大幅降低。

白蘭氏聖誕party禮盒精緻的外觀，不管拿來當交換禮物或是送長輩，兩相都合宜。/圖片來源：白蘭氏提供

為避免以上的NG狀況，白蘭氏聖誕party禮盒可以成為你今年禮物的最佳首選。外包裝採手提式的貼心設計，讓你方便攜帶同時更是送禮自用兩相宜，而拆開後的聖誕禮盒除了繽紛討喜的紅色鐵盒外，更用存錢筒的巧思，增加實用兼耐用的特性，放置在家中當擺飾的同時，也象徵著為自己的健康來做儲值。

白蘭氏聖誕party禮盒內有木寡醣+乳酸菌高纖配方及紅膠原青春凍。/圖片來源：白蘭氏提供

最重要的是，禮盒內含的物品是受歡迎的木寡醣+乳酸菌高纖配方及紅膠原青春凍；無論男女都希望能輕鬆順暢，而益菌+寡醣+高纖的三效配方，可維持消化道健康，幫助內在環保，讓每天都清爽舒暢，神采飛揚；而紅膠原青春凍中結合小分子膠原蛋白胜肽及神奇蝦紅素，讓女性增添自然紅潤的好氣色，持續澎潤由，內而外散發出好光采，這裡子面子都滿足的好物絕對是聖誕節大推的禮物首選呀!

禮盒的貼心設計，不止是儲存財富，連健康都幫你存進去了。/圖片來源：白蘭氏提供

想要聖誕節不NG其實很簡單，只要掌握以上的幾個關鍵點，就能把健康與美麗送給自己及表達愛意的對象，就讓這聖誕禮盒開始點亮這健康心願吧!

(中時電子報)