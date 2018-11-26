台北市長若重選 港媒：丁守中面臨硬仗

九合一選舉綁公投，投票無法準時結束，造成一邊開票一邊投票。國民黨台北市長候選人丁守中25日舉行記者會質疑中選會、台北市選委會無作為，明顯造成棄保空間。（方濬哲攝）

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中時電子報
、中時 方濬哲

國民黨台北市長候選人丁守中質疑選舉期間違法操作棄保導致落敗，宣布提起「選舉無效之訴」尋求翻盤。丁守中這次獲得57萬7566票，比2014國民黨連勝文獲60萬9932票還少3萬多票，如果台北市長重選，與無黨籍柯文哲對決，丁守中還是一場硬仗。

中選會公布，此次台北市長選舉，柯文哲獲得58萬0820票，得票率為41.05%，丁守中得票57萬7566票，得票率40.82%。以3254票、千分之2的差距落敗。另外，姚文智獲24萬4641票。

據中選會資料，2014年台北市長選舉，柯文哲獲得85萬3983票，得票率57.16%。國民黨籍候選人連勝文得票60萬9932票，得票率40.82%。

雖然柯文哲這次少了「綠白合作」，民進黨候選人姚文智獲24萬4641票，拉走柯聞哲不少票，但丁守中在泛綠分裂、藍營大老呼籲歸隊的情況下，得票實在不應比連勝文的得票還少。

根據《中評網》分析，丁守中這次選前之夜造勢活動，幾乎成了深藍集結大會，顯然丁守中陣營仍以固守藍營基本盤做打算。

24日守候在丁守中總部看開票的深藍群眾，也都同樣反應出「同溫層」的問題。報導分析，丁守中陣營若提起選舉無效之訴，有可能引發台北市民負面觀感，即使法院真的判決台北市長重選，丁守中將面對綠柯結合，丁守中恐怕無法有效號召中間選民，想重選獲得勝選，難題實在不小，將面臨一場硬仗。

(中時電子報)

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