陳其邁為何輸到15萬票 網民分析原因被讚精闢

2018年11月26日 00:08 中時電子報 黃麗蓉

陳其邁在高雄市長選戰落敗，有網民分析原因指陳為何會輸15萬票，除了中央執政不利、高雄執政20年包袱外，還有民進黨拔韓國瑜改用吳音寧，攻擊柯P造成負面外溢。鄉民回應喊：精闢！

有PTT網民指出，陳其邁真的只是運氣很不好而已，以在地經營來說，他勝韓國瑜，選舉策略雖沒啥特別的，但也是穩紮穩打，辯論會也秀出他有高雄深耕的實力，功課做得很夠。從這些來看，以民進黨在高雄的基本盤，本應穩上的，但一堆根本不關他事的外在因素，不僅影響到他，穩定的選情不只變成55波，開票後還從頭被打到尾，慢慢拉開差距。

該網民認為，陳其邁就是被自己人所害，他可能沒什麼特別突出的地方，但很穩紮穩打，也沒什麼特別差的地方。也就是說，在原本是西瓜區的高雄，他沒有輸的理由。

網民列出陳其邁會輸15萬票的理由：

1.中央執政不利：

民進黨上次幾乎可說是靠對現況絕望的廣大勞工獲勝的，如今卻左打勞工、右打軍公教，勞基法修成勞機掰法等等。實際上，民眾可能沒說希望一上來就可以加薪到3、4萬，但或許政府可以先從落實勞基法開始，但民進黨背叛了這個期待，因為沒有人喜歡被騙、被背叛。

2.高雄執政20年的包袱。

3.8月下大雨：對陳其邁來說，躺著也中槍。

4.民進黨拔韓國瑜改用吳音寧：

讓韓國瑜變成韓流席捲全台，以致造成高雄的潰敗，士氣大振的藍軍，原本懶得出門投票的也通通跑出來，其他原本有機會的縣市，也跟著高雄一起潰敗。

5.綠軍攻擊柯P：

所謂的柯粉不只存在台北市，光看柯P到各地的人氣就可以得知，應該說全台的壯年、年輕世代很多都是柯粉，但是民進黨放出了一個姚文智，把柯打得很難看，惹柯粉不開心。綠軍打柯後產生負面外溢，加上韓流對藍軍的正面效益，以致不僅高雄，全台選情都不好看。

鄉民們說：「這篇說得很正確啊！」、「陳其邁真的是在地深耕，我在開票前還是覺得他會小贏 ，沒想到被翻。」、「我就是很不爽柯P被打器捐，才反民進黨。」、「柯粉跟韓粉一樣，不只是在高雄或台北。」、「打柯真的很白癡，自尋死路。」、「打柯影響最大，身邊淺綠柯粉全部投韓。」、「打柯推姚文真的白癡。」、「很中肯的分析，打柯惹怒各地青壯階層。」還有人認為，「縣市合併後，我真的覺得沒在好好經營原縣。」

(中時電子報)