韓國瑜當選神明早有預言？宮廟：祂暗示高雄人有福氣

2018年11月26日 00:52 中時電子報 林郁庭

韓國瑜與寫有「運籌帷幄」的墨寶合照。（圖/翻攝自永安天文宮FB）

韓國瑜當選 宮廟PO文「神明早有預言」（影/中天新聞YouTube）

韓國瑜成功翻轉高雄，高雄永安一間天文宮趕快在臉書PO照片，表示3月4日舉辦永安天文文化節，鎮東土大將軍徐府千歲喻示邀請韓國瑜主委蒞臨天文宮參拜，當時韓國瑜留墨寶寫道：「天地人和」、4月18日接著送上「運籌帷幄」墨寶。廟方表示，神明沒有明講賭定當選，但是有暗示說「11月24日高雄人有福氣，你們可以開香檳」

《中天新聞》訪問永安天文宮，常務監察蘇國泰說其實早在今年3月，廟內神明早就有預言說韓國瑜會當選，特地指示說要找韓國瑜到廟裡參拜，請韓國瑜來對一副寫有「天地人和」字樣的掛作上落款，接著送上「運籌帷幄」墨寶。

蘇國泰說，神明當時沒有明講賭定（指韓國瑜）會當選，但是有跟我們暗示說，「11月24日翻轉高雄，高雄人有福氣，你們可以開香檳」。

不過當時廟方很低調，只說是跟韓主委見個面，如今韓國瑜大勝，宮廟之前不敢說的預言，都能大聲說出來。網友見了紛紛留言「連神明也哈韓，哈哈哈」、「王爺公神準」，雖然也有人笑稱「馬後炮」，但也有人笑說「聽聽就好，恭喜韓國瑜當市長，但一定要切記這是人民給你機會」、「廟方也有準備陳其邁版本，先看選舉結果是誰再拿出來XD」、「神明也知道開香檳，真是跟得上時代」。

(中時電子報)