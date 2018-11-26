「援交保證金」又來了！ 男遭騙70萬遊戲點數

2018年11月26日 07:09 中時 胡欣男

警方提醒遭假援交詐騙的民眾，可提出點數凍結申請，減少被害損失。（警方提供）

林姓男子日前與臉書上結識的陌生女子，相約3000元代價援交，並依女子指示，先買1000元遊戲點數作為訂金，不料女子又要求加碼20萬元點數，作為「證明不是警察」的「援交保證金」，林精蟲衝腦、喪失理智判斷，前後竟被騙走70萬元，才在友人勸說下報案。

警政署165反詐騙專線指出，33歲桃園林姓男子原本以3000元價碼在網路相約援交，抵達約定地點後，對方先要他買1000點數，之後援交保證金再20萬，等林依約購買，對方女子又將電話轉給自稱黑道大哥、綽號「菜頭」、「老高」等男子，威脅林支付更多保證金、保護費。

林見援交不成，本想認賠，但詐騙集團假冒黑道不斷恫嚇，揚言要到他家「堵人」。林嚇得在2天內，於住家附近超市跟3C賣場，連買100多筆遊戲點數，耗盡70萬元積蓄，對方還不罷休，要求他再付20萬元點數，林無奈向朋友求援，在朋友勸說下報警，才驚覺自己遇到假援交詐騙。

刑事局預防科指出，假援交詐騙常使用遊戲點數，作為支付金流管道，建議民眾切勿因陌生網友片面之詞，就輕易交付遊戲點數或以轉帳、超商代碼繳費等方式交付金錢，以免落入桃色陷阱。

警方也提醒，若仍不幸被騙，應儘速報案，並向警方提出「點數凍結」申請，遊戲點數業者將協助凍結遭詐騙點數，等司法機關判決確定，民眾可向業者申請返還，減少被害損失。

警方也呼籲販售遊戲點數的通路業者，應有社會責任道德良知，加強收銀員工訓練，提高警覺，遇民眾購買大額點數，尤其一面講電話、手機、購買後急著拍攝點數序號密碼傳給他人，都是遭詐騙徵象，除應善意提醒對方，必要時可通知警方前往。

(中時 )