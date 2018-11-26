影》韓國瑜勝選夜 李佳芬先握了每位警員雙手

韓國瑜當選高雄市長夜，李佳芬最先就是到指揮所緊握每位警員的雙手，感謝他們連日的辛苦。（網友提供）

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中時電子報
李佳芬緊握每雙員警的手道感恩。（網友提供）

拚戰激烈的高雄市長「雙雄」之爭24日晚間落幕，代表國民黨的韓國瑜奪回「南霸天」寶座，在勝選的同時，一段韓的妻子李佳芬緊握國民黨市黨部內每位警員雙手，感謝大家選戰以來辛苦維安的影片，讓員警感到好甘心，而這段原本是高市三民一分局內部群組的影片，今天在全國警界串流出來，這股窩心的動作感動了其他員警，他們說「有幾位首長的另一半，會這樣，當選後就立刻感謝我們警察同仁」。

「好暖心」、「佳芬姐好加分」這一段影片全程約57秒，畫面一開始就是李佳芬握手，口中還不停講「感謝感謝」，隨後李佳芬轉身跟其他在場的員警來握手，員警還說：「謝謝市長夫人」，不過李佳芬很自然得回了一句：「我不習慣人家叫我市長夫人」，女警還跟李佳芬說：「習慣了，你要習慣了」，旁邊的人就說喊要叫「佳芬姐」啦！

影片中，佳芬姊握過在場每一個員警的手，而且每一次都是緊握雙手，上半身稍微彎曲，態度相當謙和，還有女警興奮地搶著要求和「佳芬姊」一起合照。

據了解，其實這一段影片是在國民黨高雄市黨部內錄下的，拍攝時間就是開票當晚，市長當選人韓國瑜在外頭謝票、接受訪問，李佳芬就悄悄的來到員警的勤務指揮所，跟在場的每一位員警感謝他們的辛勞，這樣窩心的舉動，讓員警私下說：「真的沒有想到她會過來看我們」，很親切，就像是鄰家大姐姐一樣，真的「超級加分」。

趁著握手後，員警彼此搶著和「佳芬姐」合照，李佳芬也是來者不拒，笑著滿足每位員警的要求。

(中時電子報)

這次選舉冗長的投開票過程，讓員警累攤了，網路瘋傳一張員警七橫八豎累倒趴在桌上睡覺的畫面，讓網友不捨和感謝。（圖取字《爆廢公社》）

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