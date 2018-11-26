綠媒老董曝光投票前一周民調 看看柯P多危險

經過史上最長、近11小時的開票，柯文哲以3千多票差距，振臂宣布勝選。（資料照片/方濬哲攝）

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經過徹夜的等待，柯文哲驚險連任成功，柯粉開心迎接勝利。（資料照片/王英豪攝）

此次台北市長選舉，柯文哲獲得58萬820票，得票率41.05%；國民黨候選人丁守中得票57萬7566，得票率40.82%。綠媒董事長吳子嘉曝光了一份他在投票前19日到23日所作的民調，柯從原本大幅領先，到最後竟快要落選，關鍵就是民進黨候選人姚文智。

吳子嘉公布的民調，其中11月19日~20日，丁守中為26.3%，柯文哲為32.8%，兩人差距還蠻大的。快速變化發生在21日、22日這兩天，丁的支持度不斷增加，柯則一直下滑，一來一往，藍軍不斷的回歸，使得柯從本來大幅領先的狀態，不斷縮小領先的幅度，縮小到最後快要翻盤了。

吳子嘉在政論節目《年代向錢看》指出，從此次選舉來看，柯P得票率是41.05%，該民調則預估39.4%~41.1%。丁守中的得票率是40.82%。姚文智得票率在17%左右。

而該民調的「得票率推估區間」，關鍵就在民進黨候選人姚文智。據21日~23日的民調顯示，姚若拿到17%~19%，柯就會敗選。姚最高若拿到21.5%，保證柯會落選。滾動式民調最後幾天的變化非常大，柯陣營知道後，也開始喊搶救。

吳子嘉指出，此次選舉丁守中的得票率40.82%，跟4年前國民黨北市長候選人連勝文的得票率一樣，連勝文拿到的就是國民黨在台北市的歷史新低，因此國民黨在台北市並沒有擴張。

因此，柯文哲這次選舉其實打得並不差，關鍵就是姚文智，姚本來拿不到這些票，之所以會拿到，第一個就是因為蔡英文總統幫忙顧盤，蔡因沒有能力顧盤，還請行政院長賴清德幫忙，賴顧盤後，姚文智的票暴漲，姚的票本來平均值大概在10到15%左右，突然間多了10個百分點。吳子嘉在封關前原本預估柯P會贏10個百分點，會大勝。

(中時電子報)

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