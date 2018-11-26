唐綺陽星座：受難者「動起來」曝陰謀、黑箱有震撼彈！

唐綺陽星座：受難者「動起來」 曝陰謀、黑箱有震撼彈！（圖/翻攝自唐綺陽 YouTube）

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中時電子報
／綜合報導
11/26-12/02｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

本周火、海雙魚入相位，宗教意涵濃厚時期，關注成癮事物議題，當心鬧事機會引起大眾關注。受難者、受害者都「動起來」，像是近期許多人突然談起年少因性別問題受害，或突然出櫃，都是用火星（突如其來、一鼓作氣）的方式「把秘密攤在陽光下」、「期許能救贖他人」，這樣的慈悲，正是火星海王入相雙魚的奧義，用積極的態度回應深淵帶來的絕望，無與倫比的勇敢。

水星逆行射手，注意天氣變化、溝通不良及反思道德、文學出版等議題，重視海外、異國人士的問題。

水星逆回天蠍，這難免會把「討論焦點」從「理念、理想、道德」帶向「陰謀、黑箱、暗中運作」方向。這時關注大錢、富豪權貴、稅務及性…等相關議題。人們很難不去「偵探」是否有看不見的力量運作，想發掘秘密，或有秘密曝光，威力可期。

重要星象：火、海雙魚入相位，水星逆行射手，水星逆回天蠍

工作注意↓

雙子：腦子混亂，徵詢多方意見，避免鑽牛角尖

巨蟹：有海外機會，可大膽嘗試改變

魔羯：有機會得到長官的提拔

水瓶：應按部就班，能夠達成目標

桃花注意↓

金牛：感情卡關，需做些調整改變

天蠍：暗自煩惱，好好思考戀愛的角度

射手：當心情緒起伏，容易影響感情

雙魚：應以柔克剛，拿捏好力道

財運注意↓

白羊：支出大於收入，用在合理的花費

處女：調頭寸成功機率大

健康注意↓

獅子：動起來，以免身體狀況惡化

天秤：小心舊傷復發，應加強保護

(中時電子報)

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

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