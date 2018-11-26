日常語言融入詩！「詩的蓓蕾獎」開拓文學新境界

2018年11月26日 05:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用美好的文字、詩的語言讓世界更美麗！由文化部主辦2018「詩的蓓蕾獎」及「台灣詩人流浪計畫」，於25日下午假台北市齊東詩舍舉行第五屆頒獎典禮。本屆複決審委員陳芳明、陳義芝、沈花末、紫鵑、曾淑美、須文蔚等人均蒞臨出席。

眾多優秀作品中「2018詩的蓓蕾獎」由李蘋芬獲得，評審認為其書寫情境最為渾成，抒情當中具有戲劇情味；透過角色的安排，或是脫離現實的情境設定，營造出迷離詭異的效果，掌控力非常好。陳芳明表示現代年輕詩人顛覆傳統精煉文字，將白話的日常語言融入詩中，開拓文學新境界，也為詩壇帶來新希望。

「2018台灣詩人流浪計畫」得獎者洪逸辰，將前往日本大阪中低收入者較集中的西成區，從其工作、飲食、社交、社會救助，乃至於毒品、性交易、暴力犯罪等面向觀察，與當地民眾建立關係，探索日本體面社會之外鮮為人知的另一面。陳義芝期許洪逸辰流浪後所創作的詩作將帶出文學與社會學的意義。

評審一致認為，本年度徵獎吸引更多優秀詩人，來稿詩作水準比起往年更加令人驚豔，創作者專注的題材各擅勝場，亦有許多身經百戰的詩壇好手來稿。整體而言，無論是詩作文字成熟，或是流浪計畫的創意，都更勝以往。評審委員多表示，這些新銳創作者的詩作，帶給他們相當美好的閱讀經驗。

文化部代表陳瑩芳致詞表示，「詩的蓓蕾獎」及「台灣詩人流浪計畫」以未曾出版的新生代詩人為徵稿對象，已連續辦理五年，共選出13位新秀詩人，為詩壇注入一股新生力量，各方的積極參與，讓這兩個獎項益發重要，並期許更多創作者投入，不斷自我突破並嘗試創作新徑，開創出華文詩壇的高度與廣度。

(中時電子報)