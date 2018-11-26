11／26三大報頭版要聞

2018年11月26日 07:22 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

九合一大選結果藍綠版圖全面洗牌，牽動藍綠2020年總統大選布局。根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，在綠營政治人物中，蔡英文總統支持度達到空前最低，與行政院長賴清德及桃園市長鄭文燦相差超過10％，中生代儼然提前卡位；藍營部分，國民黨主席吳敦義支持度掉到個位數1%，「韓流」依舊發威，韓國瑜儼然成了藍營新共主。

九合一大選綁公投，造成選務大錯亂，民眾直指中選會是第一禍首，前行政院長張善政還氣得痛批中選會主委陳英鈐是「智障中選會」。而陳英鈐昨天凌晨主持記者會只是一句淡淡的抱歉帶過，更引發各界撻伐，直到昨天下午終於發表聲明致歉，並向行政院長賴清德請辭獲准。

國民黨台北市長候選人丁守中，不滿中選會因選務疏失，造成選舉開票作業拖到25日凌晨才完成，疑發生棄保效應，讓他僅輸3254票落敗，25日凌晨為保全證據，依《選罷法》向台北地院聲請查封票匭重新計票，並強調將提起選舉無效訴訟。

台北市長柯文哲驚險連任成功，但挑戰才正要開始。這次選舉韓流聲勢高漲，柯文哲網路聲量反降低，最後僅小勝3254多票，尤其相較2014年柯P外溢效應，這次全台52位簽署「柯P認同卡」的候選人，最後僅5人當選，「成功率」僅9.62％，在在顯示「柯P神話」已經消失。

◎旺報

台北論壇基金會董事長蘇起25日指出，民進黨這次在九合一大選中大敗，蔡英文總統要利用此次當成兩岸關係緊張的下台階，他建議蔡總統把這次選舉結果當成機會之窗，緩和兩岸關係。

台灣九合一選舉出現民進黨大敗結果，來台觀選的中國企業海外投資與金融風險研究中心主任鄧旭表示，他不贊成民進黨有人說台灣年輕人是「天然獨」，台獨是教育出來的。年輕選民基礎的改變讓台灣出現了機會之窗，把握是大喜，未把握是大悲。

中美兩國元首將在G20峰會舉行會面，貿易戰是否和緩受到關注。海基會前董事長洪奇昌昨日表示，美中貿易摩擦至今已升級為貿易戰，美國內部已有共識將持續制裁大陸，對抗會持續下去，甚至走向圍堵，美國印太戰略就是此趨勢的產物。他說，雙方很難取得共識，對於12月1日的習川會是否會緩和貿易戰，「我不抱期待」。

兩岸關係受美中關係影響非常大，尤其貿易戰的開打使雙方關係更加敏感。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山昨日表示，九合一選舉後至2020年總統大選前，美中關係因素依舊非常重要。貿易戰猶如「七傷拳」，美國自身也會受傷，即使美國實力雄厚，可打持久戰，但川普有選舉壓力，習近平沒有，雙方都有「軟肋」，所以不能排除雙方達成某種妥協

◎工商時報

九合一選舉在轟轟烈烈長達10小時的開票後落幕，準高雄市長韓國瑜掀起的韓流狂掃89多萬票，翻轉了南台灣、也翻轉了建商攻城掠地的策略！興富發建設集團、甲山林廣告和愛山林建設先後表態愛高雄，計劃在未來一年，大舉加碼高雄推案達400億元，跟著韓流拚經濟。

九合一選舉結果揭曉，民進黨慘敗，也顯示蔡政府兩年多來執政路線及手法失誤嚴重。其中，漠視兩岸相通的「庶民經濟」，是重要敗因。除此之外，蔡政府一貫疏離大陸市場、冷待兩岸產業合作，也讓民進黨失去很多「經濟選民」支持。如今，國民黨奪下多數市縣首長席位，肯定會大幅強化兩岸經濟民生聯結，蔚成兩岸經貿新局；蔡政府須理性應對，最好能妥適調整政策，不能再緊抱排拒之老套。另在應對中美貿易戰事項上，亦須改行中道，不宜再一味向美方傾斜。

以核養綠公投案過關，電業法明訂非核家園目標將被廢止，2025年後核能仍可以是供電選項之一。行政院發言人谷辣斯昨表示，2025年非核家園是目標，推動再生能源不會減損一分。惟在空污、反燃煤，中油三接延宕考量下，知情高層透露，「核能作供電選項之一」仍有研議空間，台電及經濟部會先就技術面研究可行性。

「以核養綠」公投過關，工商團體負責人昨（25）日強烈呼籲政府接受「公投結果」、並務實地延後2025非核家園的目標、修訂2025年發電占比，否則將置台灣於缺電風險中，最終傷及經濟發展。

(中時電子報)