中台灣綠地變藍天 小英2020連任總統無望？

2018年11月26日 08:01 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

2018縣市長選戰，中彰投綠地變藍天，重回國民黨手中。台中從一開始預估的五五波緊繃態勢，到開票結果竟是國民黨盧秀燕大贏民進黨市長林佳龍20萬；而彰化縣國民黨提名的王惠美也以34萬多票，擊敗民進黨現任縣長魏明谷；南投國民黨林明溱連任成功，國明黨此次選戰在中彰投大勝，但媒體認為這也意味著這個結果讓蔡英文2020連任之路，浮現出極大的隱憂。

年底台中市長這一役，外界都視為2020總統大選前哨戰，藍綠兩黨若能拿下中台灣，就有望贏得2020總統大選，因此台中這一戰雙方都有不能輸的壓力。

據港媒《中評網》報導，這次縣市長選戰，除了林明溱以18萬多張選票，毫無意外守下藍營的堅實堡壘，盧秀燕、王惠美都是以懸殊選票攻下台中市長與彰化縣長，讓中台灣綠地變藍天，而且還是藍的徹底，因為國民黨在台中、彰化、南投的總得票數，遠遠高過民進黨40萬張選票。

這個40萬張票絕對會讓蔡英文感到焦慮，因為2016大選蔡英文在台中、南投、彰化三縣市狂勝25萬多票，奠定總統大選的勝利。然而 這次2018選舉，雖是地方選舉，卻被各界視為是蔡英文的期中考。領先25萬票到大輸40萬票，這無疑對蔡英文是重大的打擊，這股「討厭民進黨」的氛圍是否到2018選舉為止，都將成為蔡英文邁向2020連任的莫大隱憂。

(中時電子報)