全面潰敗！民進黨慘剩6縣市 三個基本面成關鍵主因？

總統蔡英文（左）、民進黨秘書長洪耀福（右）。（資料照,杜宜諳攝）

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中時電子報
／綜合報導

這次九合一選舉，民進黨慘敗！原本執政的13縣市，席次腰斬，僅剩屏東縣、台南市、嘉義縣、新竹市、桃園市、基隆市6席，執政長達20年的高雄市，也被國民黨插旗。對此，上海台灣研究所研究室副主任張笑天指出，擅長選舉的民進黨會落得這樣下場有三大基本面原因。

全面執政短短兩年，民進黨遭受全面性的大挫敗，這次選舉民進黨原本的執政縣市，席次腰斬，只剩下2都、4縣市。據中評社報導，張笑天認為，民進黨這次慘敗原因有三。首先是各項內政荒腔走板。在年金改革、轉型正義、北農、東廠等許多問題上，民進黨手法蠻橫或前後矛盾，其根本原因是民進黨完全執政，缺少制約，任性而為。但民進黨很晚才意識到民怨沸騰，也低估民心思變的程度。此外，民進黨感受到危機後，把民怨歸咎於國民黨反改革勢力阻撓、境外假新聞介入，並未真正自省。

張笑天說另一原因為民進黨當局兩岸政策失敗。民進黨不承認九二共識，使兩岸關係陷於僵局，經濟百業蕭條、國際參與受挫。此外，民進黨上層誤判民意，試圖利用台胞居住證、馬英九新三不、東奧正名等，把選戰主軸拉向兩岸政治議題，但未奏效。

最後一個原因為黨內派系鬥爭方興未艾。張笑天說2016年大勝後，民進黨致力於對國民黨抄家滅門，使國民黨傳統戰鬥力大為減弱，而黨內爭權奪利開始白熱化。張笑天說近年來民進黨的這些憋病說明，它沒有經得起權力的考驗，難怪不少老黨員痛批民進黨忘記初衷紛紛退黨，更別怪民眾用選票懲罰民進黨。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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