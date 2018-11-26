影》里歐納德非領袖？暴龍隊火速反擊

暴龍隊里歐納德飛身灌籃。（美聯社資料照）

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中時電子報

馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)公開評價里歐納德(Kawhi Leonard)，認為他的領導力還比不上場均8.7分、2.3助攻的替補控衛米爾斯(Patrick Mills)。對於帕總的左刺拳，暴龍總教練納斯(Nick Nurse)不到24小時就火速反擊。

納斯說：「里歐納德沒有大家想的那麼內向，他是個很有趣的人，他會開玩笑，我們都很喜歡他，他是個很棒的人。」里歐納德平日不苟言笑，他開季前在暴龍媒體日上「開懷大笑」的鏡頭還一度成為新聞，大家更好奇的是這個人怎麼連笑起來都那麼尷尬。

當然一個人不需要很會笑才能成為好領袖，納斯舉例說，「里歐納德會帶著一些隊友提早到體育館練球，賽前投籃他也會帶著隊友。他很安靜且專注，對我來說他是個非常棒的領袖。」老隊友丹尼格林(Danny Green)說：「里歐納德沒有那麼沉默了，後輩們都很尊敬他。」

馬刺前任領袖鄧肯(Tim Duncan)也是一個沉穩的人，還有「石佛」的綽號，里歐納德不喜歡說話應該也不算太大的問題。里歐納德本季效力東區暴龍，只會碰到馬刺兩場，首戰是明年1月初做客馬刺主場，到時候就能讓帕總見識一下他有沒有領導能力了。

(中時電子報)

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