台東》守住台東藍天 吳秀華議長在望

吳秀華議長之位有望。（楊漢聲翻攝）

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台東縣長當選人饒慶鈴以縣史上最高的7萬多票贏得勝選，替國民黨打了漂亮的一戰；背後最大推手之一，是競選後援會會長吳俊立及國民黨台東縣黨部主委吳秀華兄妹。輔選有功的吳秀華，也以第1高票當選議員，議長寶座在望。

這次選後結果也牽動台東縣議會議長選情，民進黨提名議員候選人僅黃治維1人當選，正副議長成為國民黨「家務事」，除了吳秀華表態外，成功連任的副議長陳宏宗也傳出有意角逐大位。

吳秀華身為國民黨台東黨部主委，肩任藍營在台東選舉成敗，雖然胞兄吳俊立妻子、前台東縣長鄺麗貞意外登記參選，但吳秀華及吳俊立仍全力支持饒慶鈴，最後繳出漂亮成績單，為將來的議長選情加分不少。另外，吳秀華自身在縣議員第1選區又以4217票第1高票勝選，也證明雄厚實力。

反觀陳宏宗，在第4選區亦以4531票第1高票成功連任，展現深耕縱谷地區的成果。陳宏宗選前就曾誇口要在縱谷地區開出最高票，藉此問鼎議長寶座，開票結果果然應驗；但面對吳秀華銳不可擋的輔選第一功，該如何應對，恐須重新思量了。

由於台東縣議會國民黨議員居大多數，幾乎只要獲得國民黨支持就能篤定當選。目前有意角逐的吳、陳2人均為國民黨籍，依既往作法、論當前戰功，吳秀華顯然居上風，甚至被喻為「探囊取物」；然為免「兄弟鬩牆」傷了和氣，國民黨內應會啟動協調機制，最後誰出線？很快就揭曉。

(中時 )

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