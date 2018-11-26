隱藏在巷弄中的美食 岡山羊肉爐台東飄香

2018年11月26日 08:41 中時 楊漢聲

特選澳洲帶皮羊肉。（楊漢聲攝）

隱藏在台東市福建路巷內的岡山羊開業超過30年，是台東在地老饕的最愛，尤其店家的羊肉爐更是饕客必點，特選澳洲帶皮羊肉加上10多種中藥材熬製而成，香味四溢，寒冬中喝上幾口湯不只暖胃更加暖心，是愛吃羊肉料理民眾的好選擇。

岡山羊肉的官姓老闆娘說，開業已有30年目前跟女兒共同經營，店內全都以羊肉料理為主，許多台東人更是從小吃到大，甚至結婚生子後還帶著小朋友一起來吃，都成為熟識的老朋友了。

老闆娘說，店內的羊肉爐是顧客必點，羊肉爐特別選用澳洲帶皮羊肉，肉質帶有嚼勁吃起來相當有口感，至於湯頭的部分，添加了10多種中藥材，有整株的當歸、陳皮等，再添加羊肉大骨，細心熬製超過3個小時，不添加任何味精及鹽巴，保持食材原味，聞起來香味四溢，湯頭現琥珀般的色澤，所有顧客都讚不絕口。

女兒傳承手藝，官姓老闆娘目前漸漸將手藝傳承給女兒，未來希望能將這間店交給女兒接棒，讓巷弄中的好滋味能1代又1代傳承下去，滿足許多老饕的胃。

岡山羊肉地點位於，台東市福建路209號，羊肉爐價格分為沒高麗菜380元、有加高麗菜480元，營業時間下午2時30分至晚間11時，沒有固定休息日，電話089330743。

(中時 )