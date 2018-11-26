NBA》詹皇超前三分球失手 湖人竟然又輸魔術

眼見自己超前三分沒進，詹姆斯不禁相當懊惱。(美聯社)

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中時電子報

儘管「小皇帝」詹姆斯末節帶領湖人展開反撲，更在最後關頭追成平手，可惜詹皇最後47.6秒的超前三分球落空，接著又遭魔術連取4分，湖人無奈以104比108不敵魔術，這是魔術短短8天內第2度擊敗湖人，宛如變成湖人剋星！

原本詹姆斯有機會幫忙湖人上演大逆轉，打完前3節，湖人仍以71比86大幅落後，靠著詹皇、麥基、庫茲馬等人火力，打到最後2分24秒，雙方打成104平，可惜湖人讀秒階段完全熄火，反讓魔術連取4分穩住勝果，意外帶走客場勝利。

詹姆斯貢獻24分、7助攻與4籃板，卻發生6失誤，他自責表示，「我的幾次失誤，事後來看應該要穩一下才傳的，還有兩次是我自己衝向對方，結果被吹進攻犯規，在過去兩場比賽中，我們就是沒法保護球權，我們承擔不起這種錯誤。」

庫茲馬也替湖人拿下21分、5助攻與4籃板，英格拉姆17分，史蒂芬生13分，麥基12分、7籃板及7火鍋；魔術則看當家中鋒武切維奇徹底主宰禁區，他拿31分、15籃板、7助攻、2抄截與3火鍋，阿隆戈登17分，泰倫斯瓊斯16分。

(中時電子報)

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