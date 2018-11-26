民進黨僅2年潰散 這幾大指標成最後稻草！

兼任民進黨主席的蔡英文總統24日在中央黨部召開記者會表示，身為執政黨主席要對結果負起完全責任，將立即辭去主席一職。（圖／本報資料照，杜宜諳攝）

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中時電子報
/綜合報導

2018九合一大選綁公投24日舉行投票，隨著中選會結果出爐，各縣市長、議員等當選人公布，民進黨執政縣市潰敗，出乎外界預期的是，蔡政府2016年上台聲勢如日中天，僅2年時間卻局勢扭轉，也證明了台灣人決定用選票教訓民進黨，而潰敗的結果，也代表蔡政府執政已提前跛腳。

據港媒《中評社》報導，回顧2014年的縣市長選舉在反服貿框架下的太陽花學運催動下，國民黨聲勢一敗塗地，當時全台22縣市，國民黨只守住6席，民進黨一舉拿下13席，2年後風水輪流轉，民進黨一意孤行的施政讓這股海嘯反噬，2018年的今天，民進黨輸到僅剩6席，讓人引以為誡。

綜觀民進黨這次的慘敗，有幾項重要原因，第一，惡搞意識形態，漠視民生。蔡英文上任後，緊抱「兩國論」造成兩岸冰封，馬英九執政期間兩岸大交流帶來的經濟榮景一夕崩毀，南部、東部等經濟體質較弱地區哀鴻遍野，眾多觀光產業鏈業者不支倒地。儘管民怨沸騰，蔡政府卻視而不見，不予理會，反而倒行逆施，大打反中牌，讓民眾反感。

第二，民進黨作風蠻橫，蔡政府上台後，高舉改革大旗，所有反對他人的全部被污名成保守、反改革勢力。改革不能用清算、鬥爭的方式，以消滅政治對手為終極目的。過去這二年來，民進黨成立的黨產會、促轉會，如明朝的東廠、西廠復活，要推倒國民黨，想拆中正紀念堂，連台北故宮都想要下手，荒唐至極。

選前蔡政府更打壓所有反對力量，在選前最後階段，所有抨擊蔡政府訊息都被指為「假消息」、「假新聞」、「境外勢力介入」，這些硬幹作為，導致連民進黨執政20、30年，被形容為宗廟、祖墳的高雄市都垮掉。這若非有一股強烈要推翻民進黨的怒氣，不可能成就國民黨大贏。

這次選舉最重要的是，很多台灣民眾的日子過得太苦了，大家迫不急待想翻身，接下來，民進黨能不能清醒不重要，當她已失去台灣絕大多數的版圖與民心時，民進黨政府已不可能再為所欲為。縣市長選舉只是前哨戰，2020就在前面。

(中時電子報)

中評社
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