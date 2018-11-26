台北》丁陣營跳針選舉不公　網：想到過去國民黨令人厭惡的嘴臉

2018年11月26日 08:43 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長選舉，國民黨丁守中以3254票落敗，而由無黨籍柯文哲當選台北市長，丁守中質疑選舉過程有瑕疵，因此赴台北地方法院提起選舉無效之訴。甚至有網友發現國民黨立委王育敏和一些丁粉都崩潰到猛跳針狂叫選舉不公，其崩潰嘴臉讓網友直言都贏成這樣，還選舉不公，真讓人想到過去國民黨令人厭惡的嘴臉。

丁守中選戰失利後，就可以看到國民黨市議員鍾小平以及前立法委員羅淑雷、國民黨立委王育敏還猛挑針說，台北市長選舉過程拖太久，到深夜才完成計票工作，尤其有部分投票所還在投票的時候，就已經有投票所轉為開票所開始計票，難免造成有民眾還在投票時，用手機上網查看開票過程，當發現有柯文哲與丁守中戰成五五波時，醞釀棄姚文智保住柯文哲的趨勢。

有網友在批踢踢發文表示，現在丁粉都在狂叫選舉不公，邊投票邊開票讓棄保發生等等，但是沒有人說得出來到底違反選罷法的哪一條法條。在崩潰的時候也舉不出法條，用動之以情的方式企圖洗腦觀眾，連丁記者會上的律師，都用「提前開票等於發布民調」這種牽強的理由，但是53條真的有明文，寫民調在4點以後就可以解禁：政黨及任何人於投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

對於這些人「崩潰」的言論，有網友在批踢踢發言，才贏第一天，「國民黨這些人就讓人想到過去他們令人厭惡的嘴臉」、「那高雄也要不要檢驗」、「Kmt再不出來治一下丁丁，就要被他這波搞到大勝變沒輸贏了」、「重選的話議員也要，議員就沒棄保嗎」、「國民黨這次也只想安靜的享受勝利的果實，沒本錢出來大鬧 ，以免又得罪了民心」，還有網友指出「當年馬英九講宋楚瑜民調第三操作棄宋保連，都沒可以重選了」。

但也有網友認為，丁丁提出也是他的權利，這合乎情理，但說違法無效，結果沒半個國民黨出來幫他講話。

(中時電子報)