拋震憾彈！羅智強宣布3階段參選總統！

2018年11月26日 09:04 中時 張立勳

前總統府副祕書長羅智強以新人之姿，在北市大安、文山區拿下4萬391票，成為台北市最高票當選市議員。他26日在臉書拋震憾彈宣布，將已「4階段」參選總統，分別是「六都感恩街講再思考」、「力拚30萬Line@粉絲」、「尋找國民黨最強棒」、「贏回中華民國總統」。

羅智強表示，今年國民黨縣市長選舉，拿下15個縣市，完成地方包圍中央，2020贏回中央執政好像指日可待。

他說，藍軍很振奮，但仍要不客氣潑盆冷水，很抱歉，「我們不該自傲，把這一場選戰當成國民黨的勝利，而是警惕，這其實是民進黨的超級失敗。」

羅智強指出，「我們捫心自問」，選民是投給國民黨嗎？選民投的是「討厭民進黨」，如果國民黨因這「外表的大勝」沾沾自喜，今日民進黨的慘敗，很快也會臨到國民黨頭上。

他說，令人憂心的是，大勝的國民黨，看到的卻是一個舊國民黨的巨影，又再次站了起來，即便民進黨遭遇如此空前巨敗慘敗，一個舊的國民黨，真的能贏民進黨嗎？

羅智強認為，更重要的是，就算這樣的國民黨贏了2020年總統大選，能夠扛起台灣未來？為人民迎接康莊繁榮嗎？所以他秉持不和稀泥只說真話的堅持，不自量力宣布3階段參選總統。

羅智強還提到，他要當台灣的魏徵，當國民黨的鯰魚，要當打破政治醬缸、拆穿國王新衣的小孩，他會開始發咬一系列對台灣未來的論述與想法，他的參選，執著的不是個人的勝負，而是國民黨的改造、台灣的未來。

(中時 )