若將公投結果玩弄股掌間 陳敏鳳直言：民進黨不必選2020了

蔡英文總統。(本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
民進黨大敗 蔡英文宣布請辭黨主席

民進黨2018年選舉慘敗，不僅輸到僅剩6縣市，就連每個反民進黨政策的公投案都通過。對此，資深媒體人陳敏鳳說過去公投及非核家園都是民進黨的神主牌，如今以公投否定非核，民進黨未來執政陷入絕境。她也提及，若民進黨把選民公投的結果和價值玩弄於股掌之中，那就不必參選2020了。

此次10個公投案投票結果有7案通過，包括反核食、以核養綠等。行政院日前稱2025非核家園目標不變，引發外界質疑公投玩假的。不過政院發言人Kolas Yotaka說，依照《公投法》規定，中選會公告第3天起，《電業法》中第95條第1項的「2025非核家園條款」就會自動失效；但法律失效跟政府是否即刻讓核一、二、三廠延役，核四商轉，這是不同的事情，強調2025非核家園及再生能源發電占比20%的目標，是不會改變的。

對此，資深媒體人陳敏鳳指出，民進黨僅剩六縣市，災情非常嚴重，但陳認為最嚴重的是，未來中央執政權是否能夠確保，而這個關鍵點就在於民進黨如何處理公投案。

對於行政院日前稱2025非核家園目標不變，陳敏鳳說民進黨若視公投結果為無物，等於視民意於無物，那民進黨一直標榜的人民做主，鬆綁公投，豈不是淪為譁眾取寵的民粹口號。

陳敏鳳提及，民進黨的兩大神主牌除非核家園就是公投，如今選民以公投方式來否決非核家園的政策，民進黨該如何在兩者間抉擇？她說剩下一年半就要進行中央執政大選，如果民進黨把選民公投的結果和價值玩弄於股掌之中，那就不必參選2020了，選了也是白選。

(中時電子報)

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