NBA》林書豪再遇前東家 隊友再見火鍋中止10連敗

林書豪26日貢獻12分、4助攻與3籃板。(美聯社)

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中時電子報

林書豪26日在老鷹主場遭遇自己前東家黃蜂，結果他替補打了21分20分，投9中5，貢獻12分、4助攻與3籃板，老鷹則靠柯林斯最後關頭的再見火鍋，驚險以124比123擊退黃蜂，總算中止10連敗，但目前仍居東區墊底。

老鷹雖讓黃蜂首節狂轟43分，且處兩位數落後，卻在次節展開追分，打完上半場，僅以65比66小幅落後，來到第3節，林書豪接連飆進2顆三分球，單節貢獻8分，帶領老鷹打完前3節，反以100比97超前作客的黃蜂。

正當以為老鷹總教練皮爾斯末節又不給林書豪上場機會，皮總卻在最後6分26秒把豪哥換上取代崔楊，豪哥打不到3分鐘又被換下，只能坐在板凳席看著老鷹被對手超前，所幸貝茲摩最後4.6秒順利切入取分，老鷹重新領先。

黃蜂當然把最後一擊交給肯巴沃克處理，只見他帶球殺入禁區拋投，卻遭柯林斯火鍋伺候，老鷹在驚濤駭浪中，1分之差氣走黃蜂，儘管沃克不斷跟裁判抗議這球被犯規了，可惜裁判理都不理直接走人，沃克也只能接受落敗結局。

老鷹此役難得出現6人得分上雙，祭出再見火鍋的柯林斯，拿下23分、11籃板，貝茲摩20分，崔楊18分，普林斯與班布利各有16分；黃蜂以蒙克26分最高，沃克22分、9助攻與5籃板，馬文威廉斯20分、13籃板。

(中時電子報)

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