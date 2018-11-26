NBA》打臉前教頭！里歐納德領暴龍滅火5連勝

2018年11月26日 09:48 中時電子報 黃及人

7k career points & counting for Kawhi pic.twitter.com/Pzla0Hp1PG — Toronto Raptors (@Raptors) 2018年11月25日

面對馬刺總教練帕波維奇批評自己難成球隊領袖，里歐納德採取最實際行動反擊！里歐納德26日攻下全隊最高29分，外加10籃板、2助攻，帶領暴龍125比115撲滅熱火，拿下最近5連勝，暴龍更以17勝4敗穩居聯盟龍頭！

就像跟昔日教頭帕波維奇「嗆聲」一樣，里歐納德26日一路打得相當強勢，尤其是在第3節，他連進2顆三分球外加飛身爆扣，一個人連取8分，幫助暴龍擴大領先優勢到26分之多，更在第3節還沒打完，個人就有27分進帳。

儘管熱火靠著韋德接近瘋狂的火力，末節一度縮小差距到個位數，可是暴龍隨即換上里歐納德滅火，搭配瓦蘭丘納斯、席亞卡、羅瑞等人火力支援，暴龍再次擴大領先差距到15分，也讓韋德攻下熱火隊史替補新高35分毫無用處。

其實帕波維奇的嘲諷，光從戰績來看，只能說相當可笑，因為暴龍靠里歐納德領軍，取得17勝4敗的東區與聯盟第1戰績，反觀馬刺本季低迷，9勝10敗僅排西區第12，一支西區後段班球隊去諷刺聯盟龍頭，這也太扯了點！

(中時電子報)