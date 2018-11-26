賈靜雯、修杰楷婚禮「甜到哭」！Angel是推手、咘咘當花童

2018年11月26日 10:21 中時 林淑娟

修杰楷、賈靜雯講誓詞。（翻攝自齊點娛樂／小小姑娘工作室提供影片）

新人出席晚宴。（（翻攝自齊點娛樂／小小姑娘工作室提供影片））

蕭敬騰為新人獻唱。（翻攝自齊點娛樂／小小姑娘工作室提供影片）

曾國城晚宴上妙語如珠。（翻攝自齊點娛樂／小小姑娘工作室提供影片）

趙又廷、歐漢聲揪蕭敬騰熱舞。（翻攝自齊點娛樂／小小姑娘工作室提供影片）

新人與賓客們合影。（齊點娛樂／小小姑娘工作室）

新人與賓客們合影。（齊點娛樂／小小姑娘工作室）

新人在煙火下擁吻。（齊點娛樂／小小姑娘工作室）

賈靜雯的大女兒梧桐妹是這場婚禮推手。（齊點娛樂／小小姑娘工作室）

全家人欣賞浪漫煙火。（齊點娛樂／小小姑娘工作室）

賈靜雯和修杰楷2015年登記結婚卻沒有舉辦婚禮。事隔三年終於夙願以償，兩人11月25日在極具風情的峇里島補辦了一場溫馨典雅的婚禮。婚禮從策劃籌備到儀式晚宴都非常低調，也沒有博取眼球，環節全部由修杰楷和家人策劃，甜蜜又溫馨。

而其實賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）才是推動婚禮得以如期舉行的「幕後功臣」！

Angel作為賈靜雯大女兒，陪伴賈靜雯度過人生的不同階段，如今也是賈靜雯和修杰楷婚禮上的小天使。修杰楷不只一次提到自己想給賈靜雯「一個美好婚禮」的承諾。結婚幾年的賈靜雯和修杰楷，婚後除了照顧孩子，一直忙於工作，讓補辦婚禮一推再推。而Angel正是二人婚禮籌備的靈魂人物。

Angel為了想趕快看見媽媽穿上白紗，和修杰楷兩人秘密策劃了這場驚喜，趁賈靜雯到巴黎工作空檔，安排了婚紗訂製及拍攝婚紗照片，成為婚禮得以美滿舉行的「田螺姑娘」。她還幫助一家人挑選不同風格、適合每個人的禮服，還承擔了在婚禮儀式上為賈靜雯和修杰楷送上對戒的重任，成為嫁接兩人幸福婚禮的小小橋梁。

整場結婚儀式最感人的片段莫過於修杰楷說出誓詞：「今天是我們故事裡最美好的場景，我會永遠記得，在我們的回憶。」賈靜雯也深情回應：「我不完美，但是因為你，我變得很完美！」讓許多見證兩人一路走來的賓客感動落淚。

提到補辦這場婚禮的初衷，賈靜雯坦言：「我不會想要一個盛大、肆意慶祝的慶典。我的幸福來得比較慢，我只想要一個被愛環繞、朋友家人都開心的婚禮。」

兩人婚禮簡單而低調，因籌備過程短暫，除了雙方親友外，僅幾位剛好有空的藝人好朋友到場祝福。包括趙又廷、陳意涵、蕭敬騰、歐漢聲、曾國城、聶雲、謝坤達、柯佳嬿、楊銘威、方志友，陶晶瑩、李李仁、黃鴻升等人。蕭敬騰還在晚宴上唱〈Always on my mind〉獻給好友，演唱完並祝福他們「一輩子的家人幸福美滿永遠」。

之所以選在峇里島辦婚禮，是島上有個傳說：若在峇里島結婚，將會得到眾神的見證和祝福。且賈靜雯修杰楷兩家人都是海島國家愛好者，舉辦婚禮的同時也能難得把兩家人集合起來一起度假，可是說是別出心裁。

婚禮儀式結束後的重頭戲是迎賓晚宴。晚宴的通道、入口以及玻璃房布置都非常森林系，點點燈光點綴在樹木之間，彷彿精靈居住的森林。進入晚宴的嘉賓，通過「樹洞」進入森林深處的「神秘仙境」—同樣以「宇宙」為主題設計的晚宴空間，地板以棋盤格的形式呈現，上方有貼合婚禮主視覺的星空穹頂，浪漫又別具一格。

晚宴上，修杰楷的哥哥、大女兒Angel代表親人為二人送上祝福，而歐漢聲、賈靜雯的弟弟賈子辰等「兄弟幫」則送上禮物並講起兄弟團的溫馨往事。賈靜雯的閨蜜高圓圓遺憾沒有到場，也託老公趙又廷送上祝福，現場氣氛溫馨歡樂。在觀賞美麗的煙火之後，晚宴變成了全體歡樂的大party，修杰楷、賈靜雯和全體賓客一起享受happy時刻，並感謝所有人為婚禮的付出。

這場婚禮視覺logo呈現深藍色的幽邃質感，主字母是修杰楷的名字拼音和賈靜雯英文名的結合體「Kai & Alyssa」，字母交錯飄逸，寓意於生兩個人的生命交織在一起。而請柬上的logo則簡潔大器，背景是星空下兩人相互依偎的剪影，象徵「琴瑟在禦，歲月靜好」的美好祝願。

整場婚禮則以「宇宙」為主題設計，代表這個浪漫的小家庭擁有宇宙般浩瀚的秘密，等待家庭中的每一位成員去探索。太陽和月亮代表修杰楷和賈靜雯，兩個人個性互補，在某些時刻也會角色互換，用溫暖和善良籠罩著家人。星星們則代表Angel、咘咘和Bo妞三個可愛的女兒，她們的存在是點亮星空的魔法。

現場為賓客準備的伴手禮也貼合宇宙這個主題，以幽藍色的日月星元素包裝。小小禮盒不僅是幸福家庭的縮影，更是對親朋摯友的美好祝願。

賈靜雯身上這一襲典雅莊重的婚紗，設計師也是以賈靜雯作為靈感繆斯，和團隊一起歷時數月，歷經討論設計、訂制法國蕾絲、打造專屬版型，並將太陽、月亮、星星的元素融入其中，家庭「宇宙」的理念，讓這款婚紗變得獨一無二。

另外，婚禮上三個女兒的星星圖騰蕾絲裙也是出自設計師之手，作為小朋友的專屬禮物。新郎修杰楷的禮服則是黑色訂制版，用義大利知名布廠出產的珍貴限定布料制作，西服內兩側個性化地繡上「Kai&Alyssa」字樣，象徵修杰楷與賈靜雯婚禮的幸福情誼。

(中時 )