慟！走私來台轉入動物園！雲豹奶奶「雲新」辭世！

2018年11月26日 09:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

雲豹奶奶告別人世，謝謝你一路陪伴！台北市立動物園「豹瑞級」的雲豹奶奶「雲新」，在還是雲豹寶寶時，於民國90年遭人從東南亞走私來台灣，被海關查緝沒入後，轉送到動物園收容照養。在動物園生活的這段日子裡，「雲新」每天以溫和眼神融化民眾的心，即便「雲新」年紀逐漸老邁，保育員仍一如往常地耐心照顧，默默陪伴「雲新」到生命的盡頭，而年事已高的牠，最終因老化導致多重器官功能衰竭辭世，享年18歲。

「雲新」漂亮的身影，將永遠珍藏在我們心中！（台北市立動物園提供）

剛來到動物園的「雲新」總與人保持一道防線，在保育員無微不至的照顧，堅持每天進出欄舍都呼喚「雲新」的名字，讓牠熟悉彼此的存在之下，才讓「雲新」漸漸卸下畏懼的心防，和保育員建立起良好互相信任的關係。「雲新」平時在戶外活動場，總是窩在自己喜歡的地方休息，偶爾聽到民眾喊牠「雲新」，還會很禮貌地起身走近民眾，用溫和的眼神和民眾打招呼，不知曾融化多少來訪民眾的心呢！

在動物園生活的這段日子裡，「雲新」每天以溫和眼神融化民眾的心。（台北市立動物園提供）

近年來，保育員發現「雲新」開始走路緩慢，以前保育員只要遠遠叫「雲新」牠就會靠近，但現在甚至要走到面前呼喚牠，「雲新」才緩緩睜開眼睛，緩步走回室內欄舍，種種跡象顯示出「雲新」已邁入高齡階段。保育員開始啟動高齡動物照顧模式，適度調整置放食物的高度，方便「雲新」能就近取食，在「雲新」視覺不靈敏和走路吃力情況下，保育員仍耐心的陪伴牠、不疾不徐的呼喚牠，慢慢的等「雲新」緩步踏入習慣的休息區後才安心離開。

即便「雲新」年紀逐漸老邁，保育員仍一如往常地耐心照顧，默默陪伴「雲新」到生命的盡頭。（台北市立動物園提供）

從去年的冬天開始，每天保育員就開始擔心天氣變化大，「雲新」會不會撐不過當晚，但身子硬朗的牠，每晚仍啃著豬大骨享受著舒適的老年生活。保育員這些年總是細心照顧著「雲新」，讓牠不被疾病所衍生的症狀過度侵擾，但最終仍抵不過歲月摧殘，「雲新」還是因老化導致多重器官功能衰竭，以18歲高齡安詳地在台北巿立動物園辭世。

(中時電子報)