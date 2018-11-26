CNN：台選舉綠地變藍天 陸勝美挫敗

2018年11月26日 09:57 中時電子報 楊幼蘭

台灣執政的民進黨11月24日在9合1選舉中慘敗，將對區域穩定和大國政治產生深遠的影響。

香港嶺南大學亞太研究中心主任張寶輝25日在CNN新聞網發文指出，從這次選舉看來，主張與對岸保持友善關係的國民黨極可能贏得2020總統大選，而這將對兩岸和美中關係產生重大影響。

在周六選舉前，民進黨在全台22縣市中，擁有13個縣市的執政權，而選後執政的只剩6個縣市。更重要的，就是民進黨輸了高雄和台中這兩個台灣第二、第三大的城市。

而在民進黨長期執政的高雄，這挫敗尤其慘重，以致總統蔡英文辭去民進黨黨主席職。此外，這也顯示民眾由於兩岸關係不穩定，而對執政民進黨廣泛不滿。

由於總統蔡英文不認以「一中」為核心的「92共識」，使兩岸緊張關係持續升高，北京也不斷使出大幅減少陸客赴台，加強戰機繞台等各種手段來反制她與民進黨。

分析指出，儘管台灣民眾高度珍惜民主，但也渴望台海穩定和平。事實上，早在11月24日選舉前的多項民調便顯示，蔡的支持率不到30%。民意對台灣的走向十分明確，因此2020年總統大選時，民進黨可能會在兩岸議題上採取較溫和的立場，但問題在於，多數台灣選民是否會再信任他們。

許多台灣評論家都認為，2020年無論是蔡英文，還是其他民進黨候選人出馬角逐總統，勝算都不大。要是國民黨重新執政，北京將獲得重大勝利，而這也明顯意味區域將趨於穩定。至今台海仍是東亞最危險的熱點。毫無疑問的，兩岸關係穩定，武裝衝突的可能性自然降低，北京也因此去除了重大的安全挑戰。另一方面，國民黨若贏得2020年總統大選，也會促使北京重新推動「和平統一」。

相對的，民進黨這次選舉慘敗，2020年總統大選更不樂觀，意味採取對陸新政策的川普政府戰略受挫。

儘管自1970年代以來，美國政府一直奉行「一中」政策，但川普政府移植再加強與台灣的外交與安全關係。雖然華府否認意圖遏制北京，但新中國政策仍設法充分發揮影響力，來限制北京的權勢和影響力。

(中時電子報)