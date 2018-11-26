澎湖6.1地震 竟是累積24年一次大爆發

中央氣象局開記者會(中時電子報FB)

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中央氣象局記者會，說明這次台灣海峽上的6.1地震(中時電子報FB)

今清晨7點57分發生規模6.1地震，震央在澎湖外海，澎湖、金門、雲嘉南等最大震度僅3級，但中央氣象局副局長鄭明典在臉書上表示，這是比較少見的地震。對此，中央氣象局震測報中心解釋，這是板塊內地震，這次距離上次發生地震，已24年，確實少見。

中央氣象局震測報中心副主任吳健富說，台灣位於歐亞大塊板塊，當歐亞大陸板塊、菲律賓海板塊發生碰撞時，東部海域會發生地震，地震的應力會慢慢遞移，傳到西部海域的板塊並累積。

他表示，當西部海域板塊累積能量到一定程度後就會釋放出來，即為板塊內地震，至於何時會發生、震央在哪都無法預測。根據中央氣象局資料顯示，澎湖海域上次發生規模6以上的地震，是1994年9月16日，距離2018年的今天再次發生，已有24年之久，所以罕見。

吳健富強調，今在澎湖外海發生的地震，是淺層地震，能量釋放時即被地層吸收，不會造成危險。

對於今澎湖大地震，澎湖金門、雲嘉南、彰化地區最大震度3級；台南市、南投市、高雄市、等2級；台中市、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、竹北市、花蓮市、新北市都是1級，台北市沒有震度，但仍有民眾明顯感到大樓搖晃，吳健富說，台北市距離震央100多公里，但因是盆地關係，只要是高樓層大樓仍會左右搖晃，時間也較久。

對此，網友們也很驚訝，「金門很有感，而且有地鳴……」、「地震時嗡嗡叫，嚇死了」、「台中二級有感，這次真的好奇怪的震央」、「難得澎湖搖那麼大，連921也就搖4級」、「希望能搖出石油來」。

(中時電子報)

澎湖外海今晨地震，規模6.1。（圖/中央氣象局）
今晨在澎湖外海發生規模6.1地震，中央氣象局副局長鄭明典在臉書上說，比較少見的地震。翻攝鄭明典臉書

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