台北》從選票流向 蔡正元：柯文哲輸掉2020門票

柯文哲以慘勝連任2018台北市長，蔡正元認為柯文哲失去2020總統大選的門票。（王英豪攝）

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中時電子報
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台北市長柯文哲以3254票險勝國民黨挑戰者丁守中，柯文哲日前受訪時坦言，這次選戰表現不如預期。而前國民黨立委蔡正原認為，柯文哲在這次選舉，沒跨過連勝文門檻，基本上輸掉2020門票。

中選會公布，此次台北市長選舉，柯文哲獲得58萬0820票，得票率為41.05%，丁守中得票57萬7566票，得票率40.82%。以3254票的差距落敗。另外，姚文智獲24萬4641票。

對於柯文哲的「慘勝」，蔡正元於臉書發文表示，柯文哲在這次選舉，沒跨過連勝文門檻，輸掉2020門票，很多柯粉不服氣。但跨過連勝文門檻，是很重要的指標。這就在於柯文哲能否拿走民進黨15%以上的選票。

雖然柯文哲沒有廣告和政黨財團奧援，但他手上有市政府資源，可是卻依舊選得不理想，顯然支持結構有問題。連柯文哲自己大力支持的林佳龍、徐欣瑩都飲恨烏江口。這所證實的是柯粉在台北市外，未成長反而減少。

蔡正元分析此次台北市長選戰的選票流向：15%是民進黨選票、20%是中間選票、60%是國民黨選票。如果用這次選戰結果來預估2020總統大選：民進黨不論誰選，不會比17%低，甚至不會低於30%。國民黨不論誰選，2016年環境因素不再，不會比40%低。

更何況2014年選舉有洪仲丘、太陽花、食安風暴等因素，這些變數不會在2020年重現。就算接下來還有大事件，得利的也不是柯文哲。

蔡正元認為如果柯文哲在柯粉比例最高的台北市都壓不住民進黨，那麼其他縣市就更困難，而且柯文哲在這次選舉中，危機處理能力不及格，團隊效率和動力不足，單憑柯粉有限的熱情，不足以在2020推倒藍綠高牆。這就是判斷柯文哲輸掉2020門票的依據。

(中時電子報)

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