「譽揚」藝術精萃 戲劇、音樂、文學之活絡與承接

臺北市政府文化局訂定之藝文組織譽揚要點已行之有年，屏風表演班、朱宗慶打擊樂團及中華民國兒童文學學會深耕易耨，30餘年的鑽研拓展，為臺灣藝文界注入源源不絕活水，為肯定其卓越貢獻，今年透過紀錄片發行首映、音樂互動裝置的巡迴，以及文學叢書出版發表，讓民眾一睹藝術人文的精髓與風采。
修心‧修行 屏風藉李國修傳承生命經驗
1986年，屏風表演班（以下簡稱屏風）在創辦人李國修的推動下成立，從草創時期至今站穩腳步，劇團始終堅持本土原創劇本，嘗試過喜劇、悲劇，或融合傳統京劇、流行歌舞、魔術科幻等各種演出形式，關懷層面遍及人際關係、歷史探索、老兵照護、政治情勢、民生現況、家庭情感等社會議題，豐沛真摯的情懷，為臺灣留下許多經典劇作。
屏風亦同時向戲劇編創人才伸出橄欖枝，積極培育相關領域新秀，不遺餘力地開發表演藝術欣賞人口，對臺灣劇場界所投注之長期關注與費心耕耘，經時間遞嬗慢慢結出纍纍果實，其貢獻讓屏風獲得2013年藝文團體譽揚殊榮。
獲譽揚後經由多次討論，最終於2016年拍攝《看戲修心．演戲修行》，以紀錄片形式呈現屏風靈魂人物李國修，多年來秉持著「人一輩子能做好一件事就功德圓滿」的李氏哲學，將自身融入創作之中，用生命經驗傳授世代屏風人，希冀每位演員都能誠實地面對自我，真誠地擁抱並投入角色；片中亦收錄多位藝文界大師及演員陳述屏風表演班的影響力，並記錄歷年經典作品及近年活動。
2018年續以DVD出版及新媒體上架方式推廣《看戲修心．演戲修行》，並已於10月2日在松菸誠品電影院舉辦「屏風表演班譽揚典禮暨紀錄片首映會」，王月表示，長達50分鐘的影片，陳述屏風的經營理念與戲劇精神，希望能觸動更多人對表演藝術的關注，一如李國修對生命的熱情。
《看戲修心．演戲修行》紀錄片可在中華電信MOD、Hami Video、myVideo 影音隨看服務、想映電影院、數位點子、friDay影音、CATCHPLAY ON DEMAND線上影音、CHOCO TV、LiTV等平臺收看。DVD預計於2019年1月可在博客來網路書店、誠品書店購買。
立足臺灣‧放眼世界 朱宗慶打擊樂團深耕音樂藝術
1986年，當臺灣對「打擊樂」一詞尤陌生之時，朱宗慶發起號召，在火鍋店以圍爐象徵團結，秉著「moving on」的精神成立臺灣第一支職業打擊樂團，32年來，其獨樹一格的展演風格及演出型態，形塑出「傳統與現代融合，西方與本土並進」的特色，加上多元創意與不斷地自我突破，成為國際上少數融合傳統與現代展演風格的團體。朱宗慶認為，敲敲打打是人類與生俱來的本能，而打擊樂源自人類的心跳，是引領大眾進入音樂藝術世界很好的媒介，遂於1991年創辦朱宗慶打擊樂教學系統，透過律動、歌唱和演奏，逐步開發成人及幼兒潛在的音樂能量。
朱宗慶打擊樂團扮演舉凡演奏、教學、研究、發展工作等重要角色，不僅在國際間「打」出知名度，也將音樂的觸角深入全臺各地，帶動國內藝文生態與世界樂壇發展，多面向的影響力有目共睹，終在2017年獲得譽揚，並於今年10月1日由臺北市副市長陳景峻代表頒授譽揚紀念獎座予藝術總監朱宗慶，同時亮相移動式音樂互動裝置譽揚作品《Beats of Hearts！》。
由年輕團隊「動態自造實驗室」所打造的《Beats of Hearts！》理念來自於樂團演出前，將樂器進行裝箱裝櫃的浩大工程，改裝成樂器箱外型的海運貨櫃，內部結合新媒體及科技藝術，運用打擊樂金屬、木頭、皮革3大類代表性音色音源及多樣節奏型態，完成全新的互動體驗設計。樂器箱貨櫃於捷運圓山站、西湖、北投、大直、木柵4所國小校園及捷運雙連站爵士廣場巡迴展出後，將再回到捷運圓山站，民眾可於即日起至2019年2月27日前往參觀。詳細開放時間請見「朱宗慶打擊樂團」粉絲專頁。
以文會友 中華民國兒童文學學會集結百年濫觴
酒泉街與承德路三段交會處坐落著「兒童文學的家」，天空藍的矮牆、草綠色的招牌，中華民國兒童文學學會裡外都充滿著童趣。1984年，一群熱心之士網羅各地兒童文學工作者，以研究、推展兒童文學為宗旨，成立一個系統化、資源匯集及向心力凝聚的團體，致力於促進臺灣兒童文學創作、研究與應用推廣，涵蓋兒童讀物評鑑、史料叢刊之出版獎勵，以及參與國際兒童文學交流。
學會舉辦無數研討會、讀書會與進修課程，也發行臺灣唯一綜合性兒童文學雜誌《火金姑》，不僅介紹當季相關出版訊息，還囊括許多作家創作的小小說、童話、散文、詩作、繪畫等作品，豐富的內容拓增了兒童文學的閱讀人口，長遠推動也提升了市民讀者的文化水平，不輟的戮力耕耘，曾讓內政部評定為績優社會團體，同時也獲得臺北市政府文化局青睞，於2016年獲得譽揚，並於今年11月1日發表新編列的3輯「日治時期兒少文學讀本叢書」作為譽揚方式，追溯日本殖民時期臺灣兒童文學發展的第一個璀璨年代。
叢書的編整有賴於文訊雜誌社團隊與顧問資校蒐羅、授權與考究，珍貴的史料在文化推廣及保存、研究上都具有價值。3輯中，《春風少年歌：日治時期臺灣少年小說讀本》含張我軍、楊逵、呂赫若等9位新文學作家共17篇作品；《寶島留聲機：日治時期臺灣童謠讀本1》收錄賴和、蔡培火等7首臺灣話文兒歌與21首日文童謠；《童言放送局：日治時期臺灣童謠讀本2》則選入日治時期《臺灣日日新報》附錄《臺日子供新聞》所刊載36位公學校臺籍學童的創作。讀者未來可在TAAZE讀冊、誠品、博客來等網路書店與全臺連鎖書店購買這套選集，選集內皆繪有精美插畫，透過淺易的圖文搭配，傳遞世代間的深刻情感與跨越時代的童趣精神。
(中時電子報)