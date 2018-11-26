「譽揚」藝術精萃 戲劇、音樂、文學之活絡與承接

2018年11月26日 10:04 中時電子報 文／馬姍妤；圖／臺北市政府文化局

2018年10月2日屏風表演班子弟兵於屏風譽揚典禮大合照。

臺北市副市長陳景峻代表臺北市政府文化局頒贈譽揚紀念獎牌給藝術總監朱宗慶。

移動式音樂互動裝置作品《Beats of Hearts！》藉由伸手觸碰，並搭配音樂挑選想要的節奏，投入演奏，感受打擊樂的樂趣與創新體驗。

中華民國兒童文學學會編印《春風少年歌：日治時期臺灣少年小說讀本》、《寶島留聲機：日治時期臺灣童謠讀本1》、《童言放送局：日治時期臺灣童謠讀本2》3冊兒少讀物作為譽

代表中華民國兒童文學學會受頒譽揚獎牌的現任理事長游珮芸。

臺北市政府文化局訂定之藝文組織譽揚要點已行之有年，屏風表演班、朱宗慶打擊樂團及中華民國兒童文學學會深耕易耨，30餘年的鑽研拓展，為臺灣藝文界注入源源不絕活水，為肯定其卓越貢獻，今年透過紀錄片發行首映、音樂互動裝置的巡迴，以及文學叢書出版發表，讓民眾一睹藝術人文的精髓與風采。

修心‧修行 屏風藉李國修傳承生命經驗

1986年，屏風表演班（以下簡稱屏風）在創辦人李國修的推動下成立，從草創時期至今站穩腳步，劇團始終堅持本土原創劇本，嘗試過喜劇、悲劇，或融合傳統京劇、流行歌舞、魔術科幻等各種演出形式，關懷層面遍及人際關係、歷史探索、老兵照護、政治情勢、民生現況、家庭情感等社會議題，豐沛真摯的情懷，為臺灣留下許多經典劇作。

屏風亦同時向戲劇編創人才伸出橄欖枝，積極培育相關領域新秀，不遺餘力地開發表演藝術欣賞人口，對臺灣劇場界所投注之長期關注與費心耕耘，經時間遞嬗慢慢結出纍纍果實，其貢獻讓屏風獲得2013年藝文團體譽揚殊榮。

獲譽揚後經由多次討論，最終於2016年拍攝《看戲修心．演戲修行》，以紀錄片形式呈現屏風靈魂人物李國修，多年來秉持著「人一輩子能做好一件事就功德圓滿」的李氏哲學，將自身融入創作之中，用生命經驗傳授世代屏風人，希冀每位演員都能誠實地面對自我，真誠地擁抱並投入角色；片中亦收錄多位藝文界大師及演員陳述屏風表演班的影響力，並記錄歷年經典作品及近年活動。

2018年續以DVD出版及新媒體上架方式推廣《看戲修心．演戲修行》，並已於10月2日在松菸誠品電影院舉辦「屏風表演班譽揚典禮暨紀錄片首映會」，王月表示，長達50分鐘的影片，陳述屏風的經營理念與戲劇精神，希望能觸動更多人對表演藝術的關注，一如李國修對生命的熱情。

《看戲修心．演戲修行》紀錄片可在中華電信MOD、Hami Video、myVideo 影音隨看服務、想映電影院、數位點子、friDay影音、CATCHPLAY ON DEMAND線上影音、CHOCO TV、LiTV等平臺收看。DVD預計於2019年1月可在博客來網路書店、誠品書店購買。

立足臺灣‧放眼世界 朱宗慶打擊樂團深耕音樂藝術

1986年，當臺灣對「打擊樂」一詞尤陌生之時，朱宗慶發起號召，在火鍋店以圍爐象徵團結，秉著「moving on」的精神成立臺灣第一支職業打擊樂團，32年來，其獨樹一格的展演風格及演出型態，形塑出「傳統與現代融合，西方與本土並進」的特色，加上多元創意與不斷地自我突破，成為國際上少數融合傳統與現代展演風格的團體。朱宗慶認為，敲敲打打是人類與生俱來的本能，而打擊樂源自人類的心跳，是引領大眾進入音樂藝術世界很好的媒介，遂於1991年創辦朱宗慶打擊樂教學系統，透過律動、歌唱和演奏，逐步開發成人及幼兒潛在的音樂能量。

朱宗慶打擊樂團扮演舉凡演奏、教學、研究、發展工作等重要角色，不僅在國際間「打」出知名度，也將音樂的觸角深入全臺各地，帶動國內藝文生態與世界樂壇發展，多面向的影響力有目共睹，終在2017年獲得譽揚，並於今年10月1日由臺北市副市長陳景峻代表頒授譽揚紀念獎座予藝術總監朱宗慶，同時亮相移動式音樂互動裝置譽揚作品《Beats of Hearts！》。

由年輕團隊「動態自造實驗室」所打造的《Beats of Hearts！》理念來自於樂團演出前，將樂器進行裝箱裝櫃的浩大工程，改裝成樂器箱外型的海運貨櫃，內部結合新媒體及科技藝術，運用打擊樂金屬、木頭、皮革3大類代表性音色音源及多樣節奏型態，完成全新的互動體驗設計。樂器箱貨櫃於捷運圓山站、西湖、北投、大直、木柵4所國小校園及捷運雙連站爵士廣場巡迴展出後，將再回到捷運圓山站，民眾可於即日起至2019年2月27日前往參觀。詳細開放時間請見「朱宗慶打擊樂團」粉絲專頁。

以文會友 中華民國兒童文學學會集結百年濫觴

酒泉街與承德路三段交會處坐落著「兒童文學的家」，天空藍的矮牆、草綠色的招牌，中華民國兒童文學學會裡外都充滿著童趣。1984年，一群熱心之士網羅各地兒童文學工作者，以研究、推展兒童文學為宗旨，成立一個系統化、資源匯集及向心力凝聚的團體，致力於促進臺灣兒童文學創作、研究與應用推廣，涵蓋兒童讀物評鑑、史料叢刊之出版獎勵，以及參與國際兒童文學交流。

學會舉辦無數研討會、讀書會與進修課程，也發行臺灣唯一綜合性兒童文學雜誌《火金姑》，不僅介紹當季相關出版訊息，還囊括許多作家創作的小小說、童話、散文、詩作、繪畫等作品，豐富的內容拓增了兒童文學的閱讀人口，長遠推動也提升了市民讀者的文化水平，不輟的戮力耕耘，曾讓內政部評定為績優社會團體，同時也獲得臺北市政府文化局青睞，於2016年獲得譽揚，並於今年11月1日發表新編列的3輯「日治時期兒少文學讀本叢書」作為譽揚方式，追溯日本殖民時期臺灣兒童文學發展的第一個璀璨年代。

叢書的編整有賴於文訊雜誌社團隊與顧問資校蒐羅、授權與考究，珍貴的史料在文化推廣及保存、研究上都具有價值。3輯中，《春風少年歌：日治時期臺灣少年小說讀本》含張我軍、楊逵、呂赫若等9位新文學作家共17篇作品；《寶島留聲機：日治時期臺灣童謠讀本1》收錄賴和、蔡培火等7首臺灣話文兒歌與21首日文童謠；《童言放送局：日治時期臺灣童謠讀本2》則選入日治時期《臺灣日日新報》附錄《臺日子供新聞》所刊載36位公學校臺籍學童的創作。讀者未來可在TAAZE讀冊、誠品、博客來等網路書店與全臺連鎖書店購買這套選集，選集內皆繪有精美插畫，透過淺易的圖文搭配，傳遞世代間的深刻情感與跨越時代的童趣精神。

(中時電子報)