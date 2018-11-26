不辭了！行政院長賴清德決定接受慰留 協助總統穩定政局

2018年11月26日 10:27 工商 呂雪彗 、彭媁琳、中時電子報 謝雅柔 、彭媁琳、中時電子報

行政院長賴清德上午主持記者會，宣布將續留行政院長職務，處理接下來赴立院報告普悠瑪案、中央政府總預算等議題。賴清德表示，星期日則與總統蔡英文談了許久，最後決定續留擔任院長，並協助蔡總統穩定政局。

賴清德在記者會中指出，選舉已經結束，每一張選票，固然是對政府很深的期待，同時也是對施政的檢驗，選舉的結果，對施政是不滿意，他第一時間除了道歉也口頭請辭，「昨天下午我也跟總統討論，最後最後我決定留下來繼續努力」。一方面希望行政院政務推動不中斷，也希望穩定政局。後續行政院會負起責任，滾動檢討各項政策，並且短期內會完成公投後人民期待。另外，賴說明天他會到立院報告普悠瑪事件，以及運輸安全種種事情。針對108年度中央政府總預算和前瞻基礎建設第二期預算等也在審議中，「這也是我決定留下來其中一項原因」。

賴清德在記者會中被問及如何處理公投結果，賴清德說行政院將秉持三原則，包括一、尊重公投結果；二、每項公投結果都牽涉立法行政，會跟國會充分討論；三、依照公投第三十條，相關法定程序完成後續工作，公投法可以解決爭執，他個人正面看待各項結果。

根據反核食公投投票結果，多數民眾同意維持禁止開放日本福島5縣市食品進口，會不會影響台日關係？賴清德說會秉持三原則處理公投案，會跟立院討論，現在行政院不直接針對公投表達立場。

至於被問及怎麼看民進黨交由中生代接棒，賴清德則說他是行政院長，負責政務推動，其他黨務或其他事情由相關單位說明。宜蘭彰化這些農業縣市都變天，農業政策有沒有檢討空間，賴清德則說這次敗選要檢討的很多。

這次民進黨慘敗，對於兩岸政策會不會調整？賴清德則說兩岸政策權責在總統，行政院會秉持總統指示推動相關政務。

(工商 )