陸訪英人次再創新高 英國釋出更多簽證便利

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旺報

歐洲《星島日報》報導，2018年上半年，大陸訪英人次再創新高，較去年同期增長19%。過去10年間，大陸已成長為英國最重要的旅遊客源市場之一。

英國旅遊局中國及北亞地區總監艾漫威(Manuel Alvarez)表示，2017年，大陸訪英遊客消費總額為6.94億英鎊，人均消費為2059英鎊，是全球赴英遊客平均消費額的三倍。英國旅遊局希望，到2020年，大陸遊客在英年均消費額能達到10億英鎊。他說，大陸遊客不再只愛買買買，越來越多的人客願意去參觀博物館、藝術館，去倫敦以外的更多地方領略自然風光和風土人情。

英國駐華使館公使兼副館長司徒娜(Christina Scott)表示，英國官方統計，2017年，旅遊業對GDP貢獻率為9%，300萬旅遊業從業者占全英勞動力總量的約10%。每22名大陸遊客訪英，就能為英國旅遊業創造一個就業機會。為鼓勵更多大陸人赴英旅行、求學、經商，英國簽證近年不斷推出利多新政。

英國簽證及移民局全球客戶及公共事務戰略經理丹尼爾說，自2016年1月兩年訪問簽證推出以來，已向大陸公民簽發超過100萬份。截至2018年6月，在過去一年間，英國向大陸公民簽發約65.7萬份簽證，比10年前增長約300%。申請英國簽證的大陸公民98%成功過簽。非定居類簽證的服務標準是15個工作日，而實際平均審理時間僅為6天。

(旺報 )

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