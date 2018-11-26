臺北市107年歌仔戲觀摩匯演 好戲競演、連棚15天

2018年11月26日 10:23 中時電子報 文、圖／臺北市藝文推廣處

一心戲劇團《武松殺嫂》劇照。

醉夢歌劇團《木石奇緣》演出劇照。

許亞芬歌子戲劇坊《畫龍點睛》演出劇照。

許亞芬歌子戲劇坊《畫龍點睛》劇照。

為促進臺北市歌仔戲演出藝術水準，提供展演競技平臺，以利同業觀摩，發揚歌仔戲藝術之美，並提供民眾近距離欣賞優良歌仔戲演出之機會，臺北市藝文推廣處辦理「臺北市107年歌仔戲觀摩匯演」，延續去年競演制度並擴大規模，今年入選的14團全數參加競演，其中7團於11月30日至12月7日在松山車站南側交4廣場演出，另7團於12月8日至12月14日在捷運北門站1號廣場演出。11月30日活動首日晚間7點將舉辦活動開幕式，為這個活動揭開序幕。

每場演出皆由臺北市藝文推廣處聘請傳統戲曲專家學者組成評審委員會，進行現場評審事宜。演出完畢後，將評選優秀團隊及優秀演員獎項，評審結果將公告於臺北市藝文推廣處網站「最新消息區」，並另擇期公開舉辦頒獎典禮。活動增添競賽因子，精采度絕對可期。

松山車站南側交4廣場 劇團展現誠意

11月30日首場由臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團打頭陣，演出《大鵬鬧宮》，講述大鵬鳥因被天子箭誤傷，心生怨恨而假扮宋仁宗模樣大鬧宮廷的故事。12月1日由榮獲「第26屆傳藝金曲獎最佳個人表演新秀獎」的陳禹安，帶領河洛歌子戲團的閃亮新秀演員們演出《大稻埕傳奇》，演出安溪茶鄉青年周成、元配妻林月里及小妾郭阿綿之間愛恨糾葛的故事，為老字號劇團開創新紀元。緊接著12月2日由一群秉持對歌仔戲熱誠而不斷創作新作品的雙喜戲劇坊帶來《千年之愛─仙凡奇緣》，講述白娘子帶著小青同遊杭州，結識許仙並結為連理，不料許仙聽信法海之言，設計讓白娘子現出原形，這對原本恩愛的仙凡夫妻，能否破鏡重圓？

12月3日由一再跨界創作經典的一心戲劇團，演出榮獲「臺北市傳統藝術藝師獎」的孫榮輝團長的看家拿手戲《武松殺嫂》，分別由入圍第25、27屆傳藝金曲獎最佳表演新秀獎的兩位當家小生孫詩詠、孫詩珮領銜主演，倫理道德和愛情之間的抉擇，讓劇情跌宕起伏，加上精采緊湊的武戲，絕對讓觀眾目不轉睛。12月4日由臺灣國寶第一苦旦廖瓊枝老師擔任藝術總監的薪傳歌仔戲劇團接力，將演繹劇團經典作品《碧玉簪》，這次推出「傳承版」，交棒給劇團青年演員擔綱演出。12月5日由明華園當家丑角陳勝在老師創立的明華園日團歌仔戲將演出《青陽大大爺》，劇情講述落魄書生馬力因救富商金財旺一命，金財旺答應將女兒金惠珍嫁給馬力，以報答恩情，不料金財旺欺貧重富悔婚，萬念俱灰的馬力尋死之際被首富大善人路遙救起，並義結金蘭，歡喜逗趣的笑鬧喜劇療癒登場。12月6日由以「戲新曲‧念舊調」為宗旨的李靜芳歌仔戲團，帶來喜劇《金花囍事》，高金花和崔坤寶指腹為婚，但高金花是個「巧龜五不全」，認親之時，高父擔心嚇到坤寶，便讓女婢周鳳仙李代桃僵，洞房花燭夜隔日坤寶得知真相，究竟此事該如何化解呢？12月7日輪到陳美雲歌劇團，這次將演出溫馨又帶點驚悚的歌仔戲民戲經典劇目《換頭記》，劇團中有許多具「腹內滾」能力的資深演員，看臺上演員們你來我往，為演出增添更多「笑」果。

捷運北門站1號廣場 劇團輪番端出拿手看家戲

12月8日起，活動移師捷運北門站1號廣場演出，由聖蓮歌劇團為第二組競賽場開出第一炮，帶來神怪戲碼《真武傳奇》。12月9日，由臺北老字號劇團新國聲歌劇團帶來劇情錯綜複雜的《姻緣一線牽》。12月10日由政大歌仔戲社畢業校友及各路戲曲愛好者創立的醉夢歌劇團，以新世代資源及多元視角詮釋故事，這次演出《木石奇緣》，看石聖獸為了神木精決心下凡後，如何追回他苦戀千年的愛情。12月11日狂馬戲劇合作社帶來的《蝴蝶杯》，特別邀請到兩位資深演員許秀琴及廖秋擔任導演及戲劇指導，除了指導後輩青年演員演出外，兩位老師更將於第4場親自演出。12月12日將由另一個臺北老字號團隊宏聲歌劇團帶來《烽火鴛鴦》，看女主角小翠在國仇家恨與夫妻情義兩難間，會做出何種抉擇。12月13日將由水錦歌劇團帶來《對面夫妻—韋馱與觀音》，看妙善如何醫治國王的怪病，韋馱與妙善又為何成為對面夫妻？壓軸場12月14日是以許亞芬歌子戲劇坊《畫龍點睛》作為今年度歌仔戲觀摩匯演的收官之作。這齣戲是由歌仔戲名小生許亞芬親自改編劇本、設計編腔，同時也擔任劇團的藝術總監，品質保證精采可期。

11月30日起，一連15天的精采歌仔戲輪番上演，喜愛歌仔戲的市民朋友們，千萬不要錯過這場臺北市大型的歌仔戲匯演活動。誠摯地邀請您一同感受臺灣傳統戲曲的迷人風采及戲棚文化。

臺北市107年歌仔戲觀摩匯演

時間│11/30～12/14

地點│松山車站南側交4廣場、捷運北門站1號廣場

電話│02-2556-9101

網址│www.tapo.gov.taipei

臉書│大稻埕戲苑

松山車站南側交4廣場 演出

時間│11/30（五）19:00

節目│臺北市藝文推廣處大稻埕青年歌仔戲團《大鵬鬧宮》

時間│12/1（六）19:00

節目│河洛歌子戲團《大稻埕傳奇》

時間│12/2（日）19:00

節目│雙喜戲劇坊《千年之愛─仙凡情緣》

時間│12/3（一）19:00

節目│一心戲劇團《武松殺嫂》

時間│12/4（二）19:00

節目│薪傳歌仔戲劇團《碧玉簪（傳承版）》

時間│12/5（三）19:00

節目│明華園日團歌仔戲《青陽大大爺》

時間│12/6（四）19:00

節目│李靜芳歌仔戲團《金花囍事》

時間│12/7（五）19:00

節目│陳美雲歌劇團《換頭記》

捷運北門站1號廣場 演出

時間│12/8（六）19:00

節目│聖蓮歌劇團《真武傳奇》

時間│12/9（日）19:00

節目│新國聲歌劇團《姻緣一線牽》

時間│12/10（一）19:00

節目│醉夢歌劇團《木石奇緣》

時間│12/11（二）19:00

節目│狂馬戲劇合作社《蝴蝶杯》

時間│12/12（三）19:00

節目│宏聲歌劇團《烽火鴛鴦》

時間│12/13（四）19:00

節目│水錦歌劇團《對面夫妻─韋馱與觀音》

時間│12/14（五）19:00

節目│許亞芬歌子戲劇坊《畫龍點睛》

(中時電子報)