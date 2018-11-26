花博花舞館人體花飾設計大賽得獎名單出爐

台中花博后里馬場園區花舞館「人體花飾設計」大賽；金獎-傑思華有限公司「大地的氣息」。（陳世宗翻攝）.

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銀獎-庭坊花卉園藝「緣。心映媽祖」。（陳世宗翻攝）
銀獎-棉花糖花好甜口坊「未來式」！（陳世宗翻攝）

台中花博后里馬場園區花舞館「人體花飾設計」大賽，由17個國內參展單位創意設計，讓花卉就像珠寶、衣服般妝點人身，展現不同的風采樣貌。教育局長彭富源表示，這檔競賽不僅讓大家欣賞精采花藝，也充分發揮運用自然烘托人體之美的創造力，相當吸睛。

教育局表示，世界各國不分性別或年齡，在身上裝飾花卉已成為時尚，不論胸花、手腕花或肩頸花飾、頭花等，都有畫龍點睛的效果。人體花飾也是國際級花藝競賽必備項目，考驗花藝設計師基本功及設計能力，需要使用例如纏繞、組合、色彩搭配及結合異材質等許多花藝技巧，進行作品設計，時下許多國際大型服裝秀都結合花飾走秀。

競賽參與的17個單位，透過多樣植物素材，以協調或對比等不同創意手法，營造出多元豐富的質感。金獎由傑思華有限公司獲得，作品「大地的氣息」以蘭花、葉材、當季植物為創作素材，表達大地滋潤生命的氣息，綻放最純粹的絢麗；銀獎則由棉花糖花好甜口坊、庭坊花卉園藝分別以「未來式」、「緣。心映媽祖」作品獲得肯定。

彭富源指出，花舞館舉辦多檔室內花藝設計大賽，此檔人體花飾設計大賽不僅讓大家欣賞精彩花藝，也充分發揮用自然烘托人體之美的創造力，現場呈現的是人身花飾、也是櫥窗整體設計，相當吸睛。

彭富源也推薦花舞館開展的「花卉演繹頂尖對話」，透過花藝大師及跨界藝術家的多元交流，讓花舞館展出更豐富，期待每一位來參觀的遊客都滿載而歸。教育局強調，人體花飾設計大賽即日起展出至12月2日，歡迎踴躍把握展出期間前往參觀。

(中時 )

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