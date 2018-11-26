影》神人表現！巴特勒三分絕殺上演大逆轉

就是這一投！吉米巴特勒投進不可思議的絕殺三分球。(美聯社)

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中時電子報

為了回應自家教頭布朗的賽前喊話，「吉米巴特勒絕對會找回自己最佳狀態！」巴特勒26日直接打出神人級表現，不僅末節7投全中、獨拿18分，更在最後0.4秒投進逆轉三分球，幫助七六人127比125不可思議絕殺地主籃網。

由於前役七六人輸給騎士，布朗發現巴特勒持球時間或次數太少，甚至把球都分享給隊友出手，打法明顯有點消極，「我希望巴特勒打更侵略性一點，前場比賽他做出好幾次犧牲，也把機會讓給隊友，我想這種情況會慢慢消失。」

結果巴特勒聽進去了，打完前3節，七六人還以89比102落後，巴特勒毅然挺身而出，跟恩比德攜手追分，更在最後0.4秒，面對籃網近乎貼身式防守，還是投進全場最重要的絕殺三分球，讓籃網教頭艾金斯看了只能搖頭。

「在暫停時，他們都告訴我，要我贏下這場球賽，我到了我最愛的位置，做出我最愛的動作出手，球再次進了，」攻下全隊最高34分，另有12籃板、4抄截的巴特勒賽後表示，「當那個球一出手，我就有感覺一定會進。」

除了巴特勒末節接近神人級表現，恩比德也替七六人貢獻32分、12籃板，是七六人驚奇逆轉功臣之一，夏梅特16分，雷迪克15分，班西蒙斯13分、9助攻、5籃板、3抄截與2火鍋，表現依然全面；籃網以羅素38分最高。

(中時電子報)

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