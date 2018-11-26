外界憂流感疫苗變色非單一事件 衛福部將重啟檢驗

2018年11月26日 10:41 中時 鄭郁蓁

公費流感疫苗日前發生變色事件，製造藥廠賽諾菲在11月初回覆衛福部指出，是因針筒橡膠塞經重複高溫加熱，產生碳化的橡膠及硫酸鹽，使疫苗藥液接觸後污染變色，並強調只有一支疫苗變色，是「單一事件」。但國民黨立委陳宜民今天質疑衛福部，僅是全部封存出包的同批號針劑，卻沒有擴大抽驗，萬一是製成出包，怎可能是單一事件，也無法保證接下來批號都安全？最後衛福部長陳時中承諾，將把已封存的針劑抓出來抽驗，一個月內提出檢驗報告。

公費流感疫苗國內外藥廠都發現有異常疫苗，國光生技疫苗內的「懸浮物」經國光測定應是針筒托盤材質破碎落入；而賽諾菲原廠報告則把「變色」歸究於黑色膠塞因重覆硫化反應或過於高溫，導致硫化合物產生，並在接觸藥劑時溶出。

立委陳宜民今天在立法院衛環委員會質詢時指出，日前有一名經濟部標檢局退休化工技士投書認為，橡膠塞是機器大量生產，每批原料可以製出成千上萬個橡膠塞，並不是手工打造，所以每批橡膠塞的品質都相同，不會有任何一顆橡膠塞品質脫軌，賽諾菲藥廠卻認為只有一顆橡膠塞品質脫軌，其他橡膠塞品質統統安全沒事，違背科學常理，對橡膠塞的製程根本是外行，懷疑檢討報告中的變色原因不實。

陳宜民批評食藥署「只是接個報告而已」，無法讓民眾了解藥廠講的是不是實話。，如果真是製程出了問題，在藥廠沒有改變製程之下，理應還是會發生，不相信只是單一事件，既然注射針劑的膠塞都含硫，沒有變色的同一批號疫苗，是否也有問題，衛福部該全面再查個清楚。

陳時中回應表示，衛福部已經針對賽諾菲流感疫苗製劑內容物進行檢驗，並將出問題的流感疫苗批號、整批停止使用，進行抽樣，並已提醒各地負責施打的單位注意。

但陳時中進一步承諾，既然外界及委員皆提出質疑，衛福部會針對已封存的該批流感疫苗，再抽樣一些出來進行檢驗，結果會在1個月內完成。

(中時 )