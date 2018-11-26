嘉義》副議長郭明賓出庭 議長蕭淑麗開會 吳上明表態選議長

嘉義市副議長郭明賓出庭喊冤。（廖素慧攝）

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嘉義市長涂醒哲與議長蕭淑麗握手致意。（廖素慧攝）
嘉義市議員吳上明有意問鼎議長大位。（廖素慧攝）

選舉落幕，嘉義市議會26日定期會開會，幾家歡樂幾家愁，轉戰市長失利的議長蕭淑麗如常主持會議，未能連任的市長涂醒哲與蕭淑麗握手致意，展現民主風度，副議長郭明賓則因涉賄選案準時到地檢署出庭喊冤。

涂醒哲走進議事廳，一一和市府局處長握手致意，他於選戰期間曬黑了，倒是自嘲「不能開心笑，臉都被『抹黑』了」，蕭淑麗走進議事廳，涂醒哲趨前，2人握手互相祝福，成功連任的民進黨議員蔡文旭則對綠營選情不佳感到略顯低落，他說「民主是一種生活」，勸慰涂市長放寬心。

副議長郭明賓選前被檢方以涉嫌賄選案傳喚於19日出庭說明，但他以恐影響其選情為理由，向檢方請假，並改期至26日，檢方傳喚他於26日上午9時30分到庭，他準時到地檢署出庭，並表示「希望司法趕快還他清白。」也謝謝選民對他的支持及關心。

議會定期會12日起開議，涂醒哲12日起請假未出席議會，26日選後首度踏進議場，市府官員除工務處長李建賢已離職且轉任台北市政府工務局衛生下水道處長，其餘局處長均出席，議員出席者不多，呈現幾家歡樂幾家愁的氣氛。

有意問鼎議長大位的吳上明議員則公開表態自承「我是許家班的代表人」，他也期勉涂市長、蕭議長都是人才，休息是為走更遠的路。

(中時 )

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