先別想2020？葉毓蘭籲韓國瑜帶高雄往前衝

國民黨高雄市長當選人韓國瑜。(圖／本報資料照，陳怡誠攝)

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中時電子報
/綜合報導

2018九合一縣市長大選結果25日凌晨正式揭曉，這次隨著民進黨中央執政失利，導致選舉潰敗，總統蔡英文當晚立即辭去兼任民進黨主席職務、行政院長賴清德也提出辭呈為敗選負責，但被蔡英文慰留，總統府秘書長陳菊也遞辭呈返回高雄，對此，前警大教授葉毓蘭表示，「才選完市長，已經有媒體在討論2020，甚至喊出韓國瑜是藍營共主。不要吧，各位！」

葉毓蘭今在臉書表示，人無信不立，韓國瑜「從現在起，應該像賽馬場中帶著眼罩的駿馬，不要心有旁騖，一心向著目標衝刺」。他現在只能夠想方設法做好高雄的CEO，建構一個能夠翻轉高雄的團隊，定期向高雄人民報告績效，以公開透明的方式，讓所有市民進行監督你的努力，不要再有其他的想法，那些都是非份之想。

她認為，民意如流水，水能載舟，更能覆舟。你現在的支持度這麼高，壓力更大，如果不迅速兌現承諾，跌落得會更快更深，如果還在這些勸進聲中迷失自己，忘記人民對你的信任與託付，不待2022，說不定2020你就會是綠營大反攻的棋手。

葉毓蘭強調，上述的說法，不只對韓國瑜，也是對侯友宜、盧秀燕的叮嚀。恭喜「禿子、燕子、探子」，不要辜負人民對你們的期待，「123救台灣」。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

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