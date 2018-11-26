反核食公投過關 衛福部長陳時中首度表態：安全是唯一條件

2018年11月26日 11:19 中時 鄭郁蓁

日本311大地震後，我全面禁止福島、茨城、群馬、櫪木、千葉等五縣的食品輸台，災後迄今滿七週年，至今僅剩台灣及大陸「全面禁止」這五縣市食品，選前日本首相安倍傳出以「一帶一路」和大陸交換核食輸入，台灣公投則全面通過「禁止核食」，對此衛福部長陳時中今天強調，公投是一定民意的展現，衛福部對於各類食品是否開放，條件仍是要看安不安全。

大陸選前傳出將開放日本核災區食品進口，以換取日方支持一帶一路計畫，一旦通過，就只剩台灣全面禁止核災五縣市食品。而日前，主管食安的衛福部次長何啟功更曾在立法院表態指出，我不應再以地區來限制日本食品進口，而是改為高風險產品，「全面禁止日本核災五縣食品輸台是不對的。」

而這次由中國國民黨副主席郝龍斌提出提出的「反核食公投」，獲得壓倒性的支持，以779萬票贊成、223萬票反對，順利過關。日本駐台代表沼田幹夫則發聲明表示深感遺憾，並表示為了避免此問題被當作工具傷害日台友好，將繼續努力讓台灣朋友理解日本食品的安全性。

對此，衛福部長陳時中今天在立法院衛環委員會中首度表態，他強調，開放核食一向「沒有停止跟開始」的問題，公投結果是民意的展現，但衛福部對於任何食品開放，「安全是唯一的考量。」

(中時 )